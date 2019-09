Das war ein geglückter Saisonabschluss. Bei den westfälischen Mannschaftsendkämpfen des FLVW in Lage rückte das Team der LG Ahlen auf das Treppchen vor und holte Bronze. In den Qualifikationsdurchgängen hatte sich die Mannschaft in der weiblichen Jugend U18 zuvor als Vierte für den Endkampf in Lage empfohlen. Im Finale glänzten die Ahlener dann mit einer starken Leistungsdichte und einem großen Mannschaftsgeist.

Trotz verletzungsbedingter Ausfälle der beiden Leistungsträgerinnen Nike Möllers und Jolina Heimann verbesserte sich das Team im Vergleich zur Qualifikation um eine Position. Heimann stellte sich dabei in den Dienst der Mannschaft. „Jolina hat es sich nicht nehmen lassen, trotz Problemen die anderen Mädels zu unterstützen und die 800 Meter zu laufen“, honorierte Trainer Mark Wiese .

Möllers reist zum Anfeuern mit

Den starken Zusammenhalt bestätigte auch Nike Möllers, die trotz Verletzung mitgereist war und ihre Trainingskolleginnen lautstark unterstützte. Mit dieser Rückendeckung stürmte die 4x100m-Staffel mit Alina Widera, Betty Smit, Marie-Sophie Averberg und Lynn Möllers in 52,06 Sekunden auf den zweiten Rang. „Wir waren begeistert, zu sehen, wie sich unsere Athletinnen, von Disziplin zu Disziplin gegenseitig gepusht und gesteigert haben. Alle haben noch einmal alles gegeben. Eine tolle Truppe haben wir da“, resümierten die beiden Trainer Sven Becker und Mark Wiese stolz.

Viele Punkte für die Gesamtwertung steuerte in den Einzeldisziplinen Lynn Möllers bei, die sowohl im Weitsprung, als auch im Speerwurf Vierte wurde. Zudem glänzte Betty Smit als Fünfte über 100 Meter. Beste Ahlenerin im Kugelstoßen wurde Freya Wolfrum als Achte mit 8,88 Metern.

In der Endabrechnung mussten sich Jolina Heimann, Marie-Sophie Averberg, Betty Smit, Freya Wolfrum, Alina Widera, Helena Schröer und Lynn Möllers nur den Mannschaften der Startgemeinschaft Olpe/Fretter und des LAC Veltins Hochsauerland geschlagen geben. „Der Bronzeplatz ist mehr als verdient. Ein toller Abschluss. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf die kommende Winter- und Sommersaison“, sagte Wiese.