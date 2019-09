Ahlener SG stößt Titelverteidiger Warendorfer SU vom Thron

Das Parkbad in Ahlen war am vergangenen Wochenende der Austragungsort für den 34. Heinz-Lenfert-Pokal. Den perfekten Rahmen für einen erfolgreichen Wettkampf schufen dabei die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer.

In diesem Jahr ging es bei dem Wettkampf auch um einen neuen von Bürgermeister Alexander Berger gestifteten Wanderpokal. Die bisherige Trophäe wanderte 2018 nach drei Siegen in Folge bzw. fünf Siegen insgesamt fest in den Vitrinenschrank der Warendorfer SU. Den neuen Pokal sicherte sich die Ahlener SG noch vor dem Titelverteidiger und den Wassersportfreunden Bielefeld.

Herzschlagfinale bei der Staffel

Zugleich stellte die ASG mit 70 Schwimmern die teilnehmerstärkste und auch eine wieder sehr erfolgreiche Mannschaft. Die Trainer hatten ihren Sportler in den vergangenen Wochen intensiv auf diesen Wettkampf vorbereitet. Das zahlte sich angesichts von 179 persönliche Bestzeiten und zehn Saisonbestzeiten bei 286 Starts aus. Am Ende standen 40 erste, 48 zweite und 53 dritte Plätze auf der Habenseite.

Schwimmen: 34. Heinz-Lenfert-Pokal 2019 der Ahlener SG

Besonders spannend war das Rennen der 4x50m Freistil-Mixed-Staffel in der Wertungsklasse B (2007 bis 2004). Hier führte bis zur letzten Wende die Staffel der SG Neuss. Quasi mit dem letzten Armzug wurden ihnen noch der Sieg entrissen. Am Ende waren es 79 Hundertstel, welche die ASG-Staffel in der Besetzung Joan Linnemann, Anna Urmanski, Leny Schreiner und Tristan Mathis schneller schwamm. Der Dreikampf bestehend aus 200 m Freistil, 100 Rücken und 50 m Brust war in der Gruppe A weiblich dagegen eine reine Ahlener Angelegenheit.

Fünf waschechte Trophäenjäger

Dabei kam Julia Diner (Jg. 2003) mit 1006 Punkten auf den ersten Platz, gefolgt von Nele Schneider (2003) mit 988 Zählern und Sina Nicolai (2002), mit 962 Punkten. Bei den Schwimmern erzielte Tristan Mathis (2005) in der Gruppe B männlich den zweiten Platz mit 960 Punkten, nur übertrumpft von seinem Vereinskameraden Maximilian Hallermann (2002), der 1184 Zähler sammelte und damit Erster wurde.

Weitere erfolgreiche Schwimmer waren unter anderem Marie Starke (2007), die den ersten Platz über 50 m Freistil, 50 m Brust, 100 m Lagen und 200 m Brust erreichte. Anna Urmanski (2004) wurde Erste über 50 m Freistil, 100 m Freistil, 4x50 m Freistil sowie 4x50 m Lagen. Ein eifriger Trophäenjäger war auch Tristan Mathis (2005), der die Konkurrenz über 50 m Brust, 100 m Brust, 4x50 m Freistil, 4x50 m Lagen und 4x100 m Lagen als Sieger alt aussehen ließ.

Daraus ergab sich, dass die Ahlener SG auch die Mannschaftswertung für sich entschied. Sie gewann mit 924 Punkten vor der Warendorfer SU mit 794 Zählern und den Wasserfreunden Bielefeld mit 488 Punkten.