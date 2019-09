Der Saisonstart war verheißungsvoll. Mit 40:30 putzten die ASG-Handballerinnen den TuS Recke von der Platte . Neu-Trainer Uwe Landau aber lässt sich davon nicht blenden. „Das Tempospiel hat mir schon Freude gemacht, aber im gebundenen Spiel war es noch nicht das, was ich mir vorstelle. Auch in Eins-zu-eins-Situationen hatten wir oft das Nachsehen“, so Landau.

Torfrau Luisa Holtmann sei für seinen Geschmack zu häufig von ihren Mitspielerinnen allein gelassen worden. All das soll am Sonntag (17 Uhr) gegen den VfL Sassenberg besser werden. „Gegen Sassenberg werden wir sehen, wie wir in bestimmten Phasen überhaupt dagegenhalten können“, erwartet Landau eine andere Herausforderung als in der Vorwoche. Eine weitere Aufgabe ist die Neubesetzung am Kreis. Dort steht keine etatmäßige Kreisläuferin mehr zur Verfügung. Zuletzt übernahmen Melanie Dodt und Laurine Colbatzky diese Rolle. Künftig soll Sabina Barthel diesen Posten übernehmen. „Wir sind gerade dabei, sie umzufunktionieren“, sagt Uwe Landau.