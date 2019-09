Ein Plädoyer für mehr Besonnenheit

Als Spielführer ist der 24-Jährige bei der TuS Westfalia der verlängerte Arm von Trainer Dennis Averhage . Zudem ist er im Mannschaftsrat vertreten, treibt bei Verfehlungen Strafen für die Teamkasse ein und organisiert die Weihnachtsfeier. Die ist noch ein paar Wochen hin, das hat also noch Zeit. Ohnehin gilt Kraskes Aufmerksamkeit gegenwärtig einer drängenderen Angelegenheit – der Eindämmung der aus seiner Sicht viel zu hohen Gegentorquote. „Dieses Problem hatten wir auch in der vergangenen Saison und jetzt zieht sich das schon wieder durch unsere laufende Saison. Wir brauchen endlich mal ein Zu-Null-Spiel“, sagt Kraskes. Er ist als Innerverteidiger unmittelbar mitverantwortlich dafür, dass die Torhüter nicht übermäßig viel zu tun haben. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Ich selbst habe die Lösung für unser Gegentorproblem auch noch nicht gefunden“, sagt Kraskes. In keinem einzigen Spiel in dieser Saison hielt sich die Westfalia schadlos – irgendwann klingelte es immer. Manchmal – wie beim 6:3 gegen ASK, dem 3:3 gegen Ennigerloh 2 oder dem 4:4 in Lette – sogar richtig happig. Pro Partie muss der TuS-Torwart durchschnittlich dreimal den Ball aus dem Netz fischen – ein alarmierender Wert. Bislang hat es die offensive Stärke meist geschafft, die defensive Schwäche noch zu kaschieren. Darauf allein aber möchten sie sich in Vorhelm nicht länger verlassen.

„Klar kann einem das ein Gefühl der Sicherheit geben, wenn man weiß, dass man vorne ein riesiges Potenzial hat. Aber wir müssen trotzdem über 90 Minuten konsequenter und konzentrierter arbeiten“, unterstreicht Johannes Kraskes.

Bisweilen – so habe er den Eindruck – wollten die Kollegen mit offensivem Auftrag nach einem frühen ersten Tor gerne gleich das zweite nachlegen. „Aber ein Spiel wird nicht in den ersten 25 Minuten entschieden. Wir müssen ein bisschen taktischer agieren, auch mal einen Gang rausnehmen, es ruhiger angehen lassen. Wir machen oft das Gegenteil, das stört mich als Verteidiger enorm“, hält Kraskes ein Plädoyer für mehr Besonnenheit. Am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen Aramäer Ahlen sei „vielleicht ein guter Zeitpunkt, damit mal anzufangen“, so Kraskes.

Er könnte recht haben, denn die Gäste haben bisher wahrlich keine Bäume ausgerissen. Die Truppe von Selim Smajkic hat die wenigsten Tore erzielt und die meisten kassiert. Sie ist Tabellenletzter. „Die fußballerische Qualität geht uns ab“, räumt Smajkic unumwunden ein. Das verletzungsbedingte Fehlen der als Eckpfeiler eingeplanten Stefan Wegmann, Philip Erlei, Jan Kleinickel, Kevin Wilmes und Senad Colic mache sich an allen Ecken und Enden bemerkbar. Hinzu kommt, dass den Ahlenern regelmäßig nach einer Stunde die Puste ausgeht. Daher geht es für Aramäer in erster Linie um Risikovermeidung. „Wir wollen die Räume für Vorhelm so eng wie möglich machen“, kündigt Smajkic an. Ein 0:0 wäre aus seiner Sicht schon ein Erfolg. Damit hätten auch die Gastgeber ihr Ziel, ohne Gegentor zu bleiben, erreicht. Ihren Ansprüchen dürfte ein torloses Remis trotzdem nicht genügen.