RW Ahlen greift bei der TSG Sprockhövel zu erzieherischen Maßnahmen

Spätestens wenn er flügge wird, tanzt der Nachwuchs seinen Eltern schon mal gerne auf der Nase herum. Wie gut es um die Kinderstube seines Sohnes bestellt ist, erfährt Christian Britscho am Sonntagnachmittag (15 Uhr) womöglich aus nächster Nähe.

Nicht zu Hause bei Kaffee und Kuchen, sondern auf dem Fußballplatz. Denn Britscho junior, Vorname Phil, spielt ausgerechnet bei der TSG Sprockhövel und die ist am Sonntag nächster Gegner von Rot-Weiß Ahlen .

Vater versus Sohn – Runde eins

„Es ist für mich total seltsam, gegen meinen eigenen Sohn anzutreten. Ich bin selbst gespannt darauf, wie das wird.“ Bislang haben Vater und Sohn an einem Strang gezogen, zunächst von der U9 bis zur U11 bei Schwarz-Weiß Eppendorf in Bochum. Später dann bei der U19 des Wuppertaler SV , der Senior als Trainer, der Filius als Spieler. Nun stehen sich beide erstmals als Kontrahenten gegenüber.

Eine Wette haben beide nicht abgeschlossen. „Man muss Phil ja nicht noch unnötig motivieren“, flachst Christian Britscho. Dabei ist noch gar nicht klar, ob sein Spross auch tatsächlich auf dem Platz stehen wird, da er sich seit geraumer Weile mit einer Bänderverletzung herumplagt. „Für ihn würde ich es mir wünschen“, sagt der RWA-Coach. Mit Nachsicht aber braucht sein Sohn im Falle eines Einsatzes nicht zu rechnen. „Wir werden ihn genauso bespielen und attackieren, wie es sein muss“, kündigt Christian Britscho an.

Zwei Stress-Varianten

Erzieherische Maßnahmen werden die Ahlener aber auch gegen die übrigen Hausherren ergreifen, wenn es sein muss. Denn die gelten durchaus als unangenehmer Gegner. „Sprockhövel verfügt sowohl über ein frühes Pressing als auch ein gutes Umschaltspiel. Sie haben also gleich zwei Varianten, beim Gegner Stress und Druck zu erzeugen – auf beides müssen wir gefasst sein“, sagt Christian Britscho.

Dass seine Mannschaft über eine breite Palette an Fähigkeiten verfügt, davon konnte sich der RWA-Trainer erst jüngst beim 1:1-Remis gegen den FC Gütersloh überzeugen. „Wir sind in der Lage, immer andere Lösungen zu finden, mal spielerisch, mal kämpferisch, mal über unsere Defensivleistung oder wie gegen Gütersloh über den Willen“, sagt Britscho. Nachträglich geärgert habe er sich nicht, dass es nur ein Punkt geworden sei – und das obwohl die Konkurrenz an der Tabellenspitze überraschend Federn ließ und die Ahlener die Tabelle im Falle eines Sieges mit zwei Punkten hätten anführen können.

„Die Liga ist einfach wahnsinnig gut und wahnsinnig ausgeglichen. Man darf sich nicht immer von der Tabelle oder dem Punktestand blenden lassen“, so Britscho. Das habe für Gütersloh gegolten und das gelte auch jetzt für Sprockhövel.

Zengin wird geschont

Gegen die TSG, aktuell auf Rang 14 gelistet, werden die Rot-Weißen voraussichtlich auf Roman Zengin verzichten. Der hatte zwar gegen Gütersloh vollauf überzeugt, sich aber auch einen Tritt in den Oberschenkel eingefangen, der zu einer Einblutung geführt hat. „Bei Roman werden wir nichts riskieren“, kündigt Christian Britscho an.

Nach mehr als einjähriger Verletzungspause möchte er künftig wieder verstärkt auf die Dienste des 22-Jährigen bauen und das abermalige Ausfallrisiko daher so gering wie möglich halten. Weiterhin fehlen wird auch Linksverteidiger Marvin Schurig, dessen Rotsperre noch immer nicht zeitlich definiert wurde, da die Spruchkammer noch nicht getagt hat. Ein ärgerlicher Umstand – für Schurig und RW Ahlen. „Damit müssen wir umgehen“, sagt Britscho. Er widmet sich nun erst einmal dem Duell Vater gegen Sohn.