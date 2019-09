Lange lief alles nach Plan. Dann brachte sich die Dolberger Eintracht selbst in die Bredouille. „Letztlich haben wir noch mal die Kurve gekriegt, aber es war ein hartes Stück Arbeit“, bekannte Trainer Sebastian Kastner . Mit 29:25 (18:11) gewann seine Mannschaft bei der Zweiten des VfL Brambauer. Nach ausgeglichenem Beginn (7:7/17.) setzten sich die Dolbergerinnen schrittweise über 13:9, 16:10 und 18:11 zur Pause ab.

Dann aber war die Eintracht völlig von der Rolle und das lag nicht nur daran, dass Aline Thier wegen einer Schulterprellung vorzeitig vom Feld musste „Wir waren kopflos, haben unüberlegt und zu schnell abgeschlossen, hatten Ballverluste in Unterzahl und zu viele technische Fehler“, berichtete Kastner. Erst als der VfL mit 22:21 selbst wieder die Führung übernommen hatte, wachten die Dolbergerinnen wieder auf. In den Schlussminuten spielte auch Aline Thier trotz Schmerzen noch mal und verlieh ihrem Team mit wichtigen Toren Stabilität und Torfrau Anna Borgerding zeigte drei starke Paraden. So bog die Eintracht am Ende doch noch über 24:22 und 27:24 auf die Siegerstraße ein.