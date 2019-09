Diese Niederlage war eingepreist. Mit 25:33 (11:15) musste sich die Ahlener SG dem Wilhelmshavener HV beugen. „Das ist für uns aber kein Beinbruch“, versicherte Mannschaftskapitän Mattes Rogowski glaubhaft.

Zumal die Leistung seiner Ansicht nach über weite Strecken gestimmt habe. „Das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Verlauf wider“, befand Rogowski. Bis zur 45. Minute hielten die Ahlener gut mit, boten dem Spitzenreiter trotz eines dauerhaften Rückstands von drei oder vier Toren die Stirn.

Behrens bremst WHV aus

„Dann sind wir aber weiter Risiko gegangen und haben einfache Gegenstöße kassiert“, so Rogowski. Alles in allem hätten er und seine Mitspieler zu viele vielversprechende Würfe vergeben. „Das war der Knackpunkt, weshalb wir das Spiel nicht komplett offen gestalten konnten“, sagte Rogowski.

Zunächst brauchten die Gäste etwas, um auf Touren zu kommen. So lagen sie anfangs mit 0:4 hinten. Danach machte die ASG dem WHV das Leben so schwer wie möglich. Das galt insbesondere für Maurice Behrens, der im Tor einige Chancen der Norddeutschen vereitelte.

Sackmann überzeugt auf Halbrechts

Mit 15:11 lagen die Jadestädter zur Halbzeit zwar vorn, die Ahlener aber immer noch in Schlagdistanz. Nach Wiederanpfiff hielten die Gäste ihren Widerstand noch eine Viertelstunde lang aufrecht. Dann zog der Tabellenführer immer deutlicher davon. Die ASG piesackte ihn allerdings immer wieder in Person von Luca Sackmann, der in der zweiten Hälfte auf Halbrechts eine tolle Vorstellung zeigte.

„Gut war, dass wir nie aufgesteckt und trotz des Rückstands immer weiter gemacht haben“, lobte Mattes Rogowski sich und sein Team für die Moral.