Westfalia Vorhelm bleibt Topteams nach Sieg gegen Aramäer Ahlen auf den Fersen

Westfalia Vorhelm bleibt den beiden Spitzenteams der A-Liga, dem SuS Ennigerloh und SV Neubeckum, weiterhin auf den Fersen. Durch einen ungefährdeten 3:1 (1:0)-Erfolg gegen Aramäer Ahlen festigte das Team von Trainer Dennis Averhage seinen dritten Tabellenplatz. Zu einem Erfolg ohne Gegentor hat es für die Vorhelmer aber auch im achten Anlauf nicht gereicht.

Schließlich nutzte der wiedergenesene Stefan Wegmann in der Schlussminute seine Klasse, um den Hausherren wenigstens ein Tor einzuschenken (90.). „Das war schon ärgerlich, weil es eigentlich machbar gewesen wäre, dass wir mal zu Null spielen. Aramäer hatte nur eine gute Gelegenheit – und dann machen die gleich den Treffer“, sagte Dennis Averhage.

Smajkic bemängelt individuelle Fehler

Nichtsdestotrotz bleibt seine Truppe als einzige Mannschaft der Liga weiter ungeschlagen. Ganz anders sieht es dagegen bei den Gästen aus, denen weiterhin die rote Laterne anheftet. „Ein glücklicher Punkt wäre vielleicht drin gewesen, wenn wir ein, zwei individuelle Fehler weniger gemacht hätten“, befand Aramäer-Coach Selim Smajkic. „Aber wir spielen nur phasenweise ordentlich. Über 90 Minuten fehlt uns einfach die Konstanz. Es ist aber auch schwer, bei den vielen Verletzten und einer mauen Trainingsbeteiligung etwas Stabiles zu etablieren.“

Beim Tabellendritten hielt das Schlusslicht zumindest in der Anfangsphase gut mit. „Wir haben den Vorhelmern den Ball überlassen und bis zum Gegentor gut verteidigt“, berichtete Smajkic. Doch dann unterlief der Gäste-Abwehr vor der Pause ein Fehler: Eine Flanke der Platzherren kam durch. Bei der anschließenden Eins-gegen-Eins-Situation wusste sich Aram Kapcak nur noch mit unfairen Mitteln zu helfen. Den fälligen Strafstoß nutzte Marvin Brüggemann zur 1:0-Führung (37.). Davor hatten er zwei Mal und sein Teamkollege Lennart Pörschke einmal zu wenig Zielwasser getrunken. „Wir haben es leider verpasst, das Ergebnis früher hochzuschrauben“, sagte Averhage.

Überzahl spielt TuS in die Karten

Dazu kam es erst nach dem Seitenwechsel, als Tim Kreitinger den Ball bei einem Klärungsversuch zum 0:2 in die eigenen Maschen verfrachtete (66.). Wenig später schwächten sich die Aramäer dann noch selbst: Dennis Hänel sah nach einem Foulspiel die Rote Karte (72.). Die Vorhelmer münzten ihre Überzahl kurz vor dem Abpfiff noch in ihr drittes Tor um. Der eingewechselte Robin Strob schlug eine „überragende“ Flanke (Averhage) auf Brüggemann, der den Ball zum 3:0 (88.) in das Gäste-Tor drosch. Stefan Wegmann betrieb kurz darauf noch etwas Ergebniskosmetik.

Vorhelm: Reinke – Lohmann (66. Kaldewei), Lüning, Kraskes (75. Strob), Schmitz, Brehe (58. Boschi), Woestmann, Brüggemann, Pörschke (75. Pörschke), Wöstmann, Bergedieck

Aramäer: Tas – Hänel, N. Wegmann, Erduvan, Kosch (69. Karagün), Hamidovic, Colic, Schomaker (46. Heitkötter), Yetik (74. Dakin), S. Wegmann, Kreitinger

Die weiteren Ergebnisse des 8. Spieltags

Germania Stromberg – Germania Lette 3:5

Im Duell der beiden Germanias hatte erwartungsgemäß der Tabellenneunte die Nase vorn. Marc-Rene Wittes Führungstreffer für die Gäste (8.) egalisierte Julius Großerhode im Gegenzug (10.). Gerrit Hillebrenner schoss Lette dann erneut in Front (40.). Seine Teamkollegen Alexander Klinnert (71.) und Dennis Brinkhaus (73./FE) legten weitere Treffer nach, ehe Daniel Swieczek den Anschlusstreffer markierte (84.). Klinnert stellte schnell den alten Abstand wieder her (89.). Steven David James betrieb danach noch etwas Ergebniskosmetik (90.).

Roland Beckum 2 – SV Neubeckum 1:3

Die Siegesserie der Gastgeber ist gebrochen. Nach drei Erfolgen musste sich Rolands Reserve dem Spitzenreiter geschlagen geben. Michel Osmanovic (25.) und Liam Barth (38.) schossen schon im ersten Durchgang eine Zwei-Tore-Führung für Neubeckum heraus. Christoph Drube verkürzte in der zweiten Halbzeit (66.), bevor Leon Schmidt kurz vor Schluss für die Entscheidung zugunsten der Gäste sorgte (87.).

Fortuna Walstedde – ASK Ahlen 2:0

Die Negativserie von ASK Ahlen hält weiter an. Auch in Walstedde musste sich die Mannschaft von Serkan Aldemir beugen. „In der Situation, in der wir momentan sind, ist es verdammt schwer. Die Belastung der Spieler ist groß. Wir müssen jetzt schauen, dass wir mal wieder einen Sieg einfahren“, sagte der Übungsleiter. Marcel Brillowski hatte die Fortunen in Führung geschossen (16.). Nach der Pause machte Nicolas Rosendahl alles klar (81.). Bei den Gästen ließen dagegen Yusuf Güney (25./69.), Ismail Colak (33.) und Gani Cetinay (84.) aussichtsreiche Möglichkeiten liegen.

Vorwärts Ahlen – SpVg Oelde 2:0

Am Ende machte sich die Geduld von Vorwärts Ahlen bezahlt. Doch bis Loris Uhlenbrock die Führung für die Gastgeber erzielte, dauerte es 78 Minuten. Bis dahin waren die Hausherren nicht zwingend genug und ließen durch Björn Weber und Alexander Klockenbusch gute Möglichkeiten ungenutzt. „Das war ein langes Geduldsspiel. Wir haben nach der Pause den Druck erhöht und wurden dadurch belohnt“, so Vorwärts-Coach Oliver Glöden. Hinten stand die DJK gewohnt kompakt. Nur nach Standardsituationen wurde Oelde mal gefährlich. Mit dem 2:0 kurz vor dem Abpfiff besorgte Stefanos Dontsis (88.) dann die Entscheidung.

SKS Ahlen – SuS Enniger 1:1

Nach vier Pleiten in Serie hat Suryoye Ahlen wieder ein Lebenszeichen gesendet. Gegen den Tabellenachten holte die Truppe von Spielertrainer Dennis Tulgay ein leistungsgerechtes Remis und damit verbunden den ersten Zähler auf heimischem Geläuf. „Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Mit dem Punkt sind wir glücklich – gerade in unserer derzeitigen Situation, wo der Kader sehr dünn ist“, sagte Tulgay. Enniger ging durch Erik Muckermann früh in Führung (6.). Nico Müller markierte aber noch vor dem Seitenwechsel den 1:1-Ausgleich (30.).

RW Vellern – TuS Wadersloh 0:1

Lange hielt der Drittletzte gegen die auf Rang sechs liegenden Wadersloher gut mit. Doch Kai Meyer hatte etwas gegen eine torlose Punkteteilung einzuwenden und sorgte in der Mitte des zweiten Durchgangs dann für den Treffer des Tages (70.). Für die Gäste war es der dritte Sieg in Serie, für Vellern bereits die sechste Niederlage in dieser Saison.

SuS Ennigerloh – SuS Ennigerloh 2 9:0

Das vereinsinterne Duell endete ohne große Überraschungen mit einem Kantersieg für die erste Garnitur des SuS Ennigerloh. Vincenzo Caterisano eröffnete den Torreigen schon früh (2.). Danach schraubten Christoph Hakenes (5.), Oghuzhan Yildirim (9./25.), Hendrik Hohmann (26.) und Richard Beil (39.) das Ergebnis noch vor der Pause auf 6:0. Im zweiten Durchgang legten Yildirim (48.), Riko Nonhoff (57.) und Kenneth Jeff Willsch (83.) drei weitere Treffer nach. Ein Akteur der Gäste sah danach noch die Ampelkarte (84.). Die Hausherren stehen nach dem deutlichen Erfolg wieder an der Tabellenspitze.