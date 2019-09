Der VfL Sassenberg entspricht noch nicht der Kragenweite der ASG-Handballerinnen. Das musste das Team von Uwe Landau am Sonntagabend bei seiner 29:31 (15:14)-Niederlage feststellen. Viel hatte allerdings nicht zu einem Punktgewinn gefehlt. Die ASG gab in Hälfte eins sogar den Ton an, lag in der 27. Minute mit 15:11 vorn. „Doch dann haben wir uns zu dusselig angestellt und Harakiri gespielt“, sagte Uwe Landau. So ging es nur mit einem hauchdünnen 15:14-Vorsprung in die Kabinen.

Handball-Damen-Landesliga: Ahlener SG – VfL Sassenberg 29:31 (15:14) 1/25 Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Foto: Lars Gummich

Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste ihrem Ruf als Spitzenmannschaft gerecht. Rückraumshooterin Verena Stockmann schenkte den Ahlenerinnen nahezu nach Belieben ein. Den zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand dampfte die ASG zwar bis auf 29:30 nochmals ein. Dann aber fehlte ihre die nötige Cleverness und sie zeigte Unkonzentriertheiten im Abschluss. „Ich habe trotzdem nichts auszusetzen. Dieses Spiel war wichtig für die Mädels und hat einen Lerneffekt“, befand Uwe Landau. – Ahlener SG : Holtmann, Bolte, Buschkötter – C. Fitzek (6), Ortmann (1), Exner (5), Bruland (3), Colbatzky (8/5), S. Fitzek (2), Mekic, Barthel, Drewes (1)