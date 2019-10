Erstes Ahlener Stadtderby im Basketball: Vorwärts besiegt ASK

Diese Premiere hat lange auf sich warten lassen: Erstmals trafen am vergangenen Sonntag zwei Ahlener Basketball-Mannschaften in einem Stadtderby aufeinander. Die DJK Vorwärts Ahlen, die seit mehr als eineinhalb Jahrzehnten eine Basketball-Abteilung hat, traf dabei auf den Ahlener Sportklub, der seine Abteilung erst vor einem Jahr ins Leben gerufen hat und nun seit drei Wochen am Spielbetrieb der Kreisliga teilnimmt.

Basketball-Kreisliga: ASK Ahlen – DJK Vorwärts Ahlen 47:94 (33:47) 1/46 Foto: Lars Gummich

Der Spielplan sah es so vor, dass beide Mannschaften schon früh in der Saison aufeinander treffen. Vorwärts war dem Neuling ASK am Ende haushoch überlegen, gewann mit 94:47 glasklar. Der Herausforderer aber hielt bis zur Halbzeit gut mit, lag da nur mit 33:47 im Hintertreffen. Im weiteren Verlauf ließ die DJK aber ihre Muskeln spielen und setzte sich durch. „Wir müssen noch viel lernen“, erkannte Gökhan Iskender, Sportlicher Leiter bei ASK. Sei’s drum: Genau dazu dienen ja solche Spiele wie das gegen den Stadtrivalen.