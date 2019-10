Sie kamen, Sahin und siegten: RW Ahlen empfängt den RSV Meinerzhagen

Drei Aufstiege in vier Jahren – von der Bezirksliga schnurstracks bis in die Oberliga. Moment, da war doch was. Das hat es doch schon einmal gegeben. Und zwar direkt vor der eigenen Haustür. Ende der 1990er Jahre erlebte LR Ahlen einen unfassbaren Aufstieg, der den Club von der Werse bekanntlich sogar bis in die 2. Bundesliga katapultierte. Der RSV Meinerzhagen ist dabei, einen ähnlichen Weg einzuschlagen. Auch er hat drei Aufstiege in Serie hingelegt und kreuzt nun im Werse-stadion auf.

Wie die Ahlener, am Sonntag Gastgeber der Sauerländer, profitiert auch der RSV vom Wirken eines Mäzens. Der Helmut Spikker Meinerzhagens trägt einen prominenten Namen: Nuri Sahin. Der Bundesliga-Profi von Werder Bremen päppelt seinen Heimatclub mit finanziellen Mitteln und viel Expertise und sportlichem Know-How.

Sahins Prioritäten: Meinerzhagen statt Barcelona

So steht der ehemalige türkische Nationalspieler auch regelmäßig coachend an der Seitenlinie. Das kickende Personal profitiert von den Erfahrungen des Ex-Spielers von Borussia Dortmund, Real Madrid und des FC Liverpool. Dem Vernehmen nach ließ Sahin Ende vergangener Saison sogar die Abschlussfahrt mit den Bremer Mannschaftskollegen nach Barcelona sausen, um beim Aufstiegsendspiel seines RSV dabei zu sein.

Gegenwärtig führt der Verein aus dem Märkischen Kreis auch schon wieder punktgleich mit dem TuS Ennepetal und der U21 des SC Paderborn die Tabelle der Oberliga Westfalen an. Nächster planmäßiger Halt: die Regionalliga West. „Meinerzhagen hat einen Kader, der höheren Ansprüchen genügt“, sagt RWA-Coach Christian Britscho anerkennend. Er attestiert dem Gegner neben viel Qualität auch eine unglaubliche Gier auf dem Platz, was sich mit den ambitionierten Plänen der Macher deckt.

Verl geht auf die Bretter

Das bekam im Westfalenpokal auch Regionalligist SC Verl zu spüren, der mit 1:4 unsanft auf die Bretter geschickt wurde. „Bei Meinerzhagen ist jeder Spieler am Aufbauspiel beteiligt, jeder möchte den Ball“, sagt Britscho. Wenn der RSV ausschwärmt, dann im Kollektiv. „Da wird defensiv viel Arbeit auf uns zukommen“, ahnt Britscho. Das Testspiel gegen den VfL Osnabrück , das die Ahlener am vergangenen Mittwoch mit 1:5 gegen den Zweitligisten verloren, sei diesbezüglich ein guter Vorgeschmack gewesen.

Blöd, dass ausgerechnet jetzt Sebastian Stroemer (doppelter Bänderriss) und der zuletzt zuverlässig starke Timon Schmitz (Diagnose nach Verkehrsunfall noch unklar) ausfallen. Die Rot-Weißen hätten sie gut gebrauchen können, denn mit Ron Berlinski (fünf Treffer) steht der aktuelle Toptorjäger der Oberliga (natürlich) in Reihen der Gäste.

RSV ist verwundbar

„Ron ist für uns ein Volltreffer – sowohl menschlich als auch sportlich. Er ist ein Vollblutstürmer, ist in der Box unheimlich präsent und einer, der sich ins Spiel kämpft“, wird Nuri Sahin auf come-on.de zitiert.

Aber auch wenn es womöglich den Anschein haben mag – unbezwingbar ist der Aufsteiger aus dem Sauerland beileibe nicht. Sowohl beim 1:4 in Paderborn als auch beim 0:4 in Kaan-Marienborn bekamen die Himmelsstürmer die Gesetze der Schwerkraft deutlich zu spüren. „Auch unser Ziel muss es sein, dass sie mal wieder wissen, wie es sich anfühlt, nicht mit einem Sieg nach Hause zu fahren“, sagt Christian Britscho.