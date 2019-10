Lohntüte zu wenig gefüllt: RW Ahlen mit Remis gegen RSV Meinerzhagen

Sie wussten selbst nicht so recht, was sie mit diesem Resultat anfangen sollten, während sie in die Kabine stapften. „Wir hatten mehr verdient“, befand Sven Höveler und drückte damit stellvertretend für alle, die es mit Rot-Weiß Ahlen hielten, das vorherrschende Gefühl nach diesem 0:0 gegen den RSV Meinerzhagen aus.

„Wir haben den Gegner komplett aus dem Spiel genommen. Was fehlt, ist das Tor“, haderte Höveler. Auch Teamkollege Ismail Budak war zwiegespalten. „Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Unsere Chancenverwertung war ausschlaggebend dafür, dass wir nicht gewonnen haben. Das ist ärgerlich für uns. Denn der Gewinner hätte in der Tabelle einen Sprung gemacht.“ Gleichwohl war Budak durchaus zufrieden mit der Leistung.

Britscho gerät ins Schwärmen

Das galt auch für Christian Britscho. Der RWA-Trainer räumte zwar ein, „dass sich dieses Ergebnis, dieser Punkt, nicht so toll anfühlt, aber was wir nach der Pause abgeliefert haben, war wahrscheinlich die beste Halbzeit, seit ich hier Trainer bin“. Im ersten Abschnitt noch waren beide Teams in erster Linie darum bemüht gewesen, Fehler zu vermeiden, weshalb eine defensive Absicherung Priorität genoss.

Zwar traf Hakan Demir nach nur zehn Minuten bereits den Pfosten. Das war aber dann auch schon die dickste Gelegenheit der ersten 45 Minuten. Drei Ahlener Möglichkeiten von Ismail Budak (14.), Mike Pihl (17.) und Giuliano Nieddu per Freistoß (36.) entschärfte RSV-Torwart Johannes Focher mühelos. Was auf der Gegenseite auch für Bernd Schipmann galt, der bei einem Versuch Raphael Gräßers (33.) im Weg stand.

In der Balance

Mit Wiederanpfiff bemühten sich vor allem die Gastgeber darum, mehr Druck zu entfachen. Doch den Ahlenern fehlte oftmals die allerletzte Konsequenz. Selten wurden sie so zwingend wie in der 68. Minute, als der eingewechselte Timon Schmitz einen Freistoß an den Pfosten setzte. Trotzdem waren sie tonangebend und hielten die Gäste in Schach. Die Sauerländer fanden im zweiten Abschnitt offensiv nicht statt. „Ich bin mächtig stolz darauf, wie wir gegen einen solchen Gegner wie Meinerzhagen die Balance gehalten haben. Was unsere Mannschaft rausgehauen hat, sagt eine Menge aus“, rühmte Christian Britscho.

Ein Sonderlob spendierte der RWA-Coach seinem Linksverteidiger Lukas Berger. Der 19-Jährige absolvierte sein Startelfdebüt. „Hut ab, das war tadellos“, urteilte Britscho. Am Mittwoch erwartet sein Team im Achtelfinale des Kreispokals den A-Kreisligisten Suryoye Ahlen. „Da fallen dann auch wieder Tore“, tröstete sich RWA-Pressesprecher Marco Stiemke. Bis dahin muss es dieses respektable Unentschieden tun.