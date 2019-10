„Wir hatten die Punkte schon fast in der Tasche und haben sie dann noch mal rausgelassen.“ Kay Sparenberg , Trainer der Ahlener SG 2, haderte nach der bitteren 28:29 (17:18)-Niederlage der Seinen beim TuS Hattingen 2.

Dabei hatte sein Team im Prinzip eine solide Vorstellung gezeigt. „Wir hatten eine organisierte Deckung und ein gutes Angriffsspiel“, befand Sparenberg. In den ersten 30 Minuten bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. In die Halbzeit ging es für die Ahlener nur mit einem knappen 17:18-Rückstand.

Nach dem Wechsel gingen die Gäste dann sogar in der 38. Minute mit 22:20 in Führung. Der Vorsprung hatte Bestand bis zur 48. Minute. Dann riss Hattingen die Führung wieder an sich. Der ASG gelang der nochmalige Ausgleich zum 26:26 (51.) und 28:28 (56.). Aber dann ging nichts mehr. „Die letzten sechs Minuten hatten wir Sand im Getriebe. Da war unser Angriffsspiel zu einfältig. Wir haben zu viel über die Mitte gekreuzt, statt nach außen zu spielen“, monierte Kay Sparenberg.

In der Folge war die ASG nicht mehr konsequent genug, zeigte Nerven – und verlor doch noch die Partie.

Ahlener SG 2: Hüsken, Wahlers – Michalczik, Gatzemeier, Horn, Funke, Möllenhecker, Lauenstein, Lorenz, Wienecke, Horn, Rotert, Hinterding, Austermann