Angetreten waren in Hessen Schützen aus den Niederlanden, Österreich, Luxemburg und Deutschland.

Das Training am Freitag fiel zum großen Teil ins Wasser. Immerhin blieb es aber am Samstag und Sonntag trocken während der vier Teile des Bianchi-Cups – Practical Event, Barricade Event, Moving Target und Falling Plates.

Steinke schoss neue persönliche Bestleistung an der laufenden Zielscheibe und den Metallplatten. Das Endergebnis stellte ebenfalls eine persönliche Bestleistung mit dem Smith&Wesson-Revolver dar.

Deshalb sprang für die Ahlenerin, die es mit ihrem Sport in diesem Jahr schon bis in die USA verschlagen hat, auch der erste Platz der Damenwertung heraus. So kann man die Saison beenden – auch trotz richtigen Herbstwetters.