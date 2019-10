Die Verlegung des Volksbank-Münster-Marathons im kommenden Jahr hat die Pläne des Lauftreffs Telgte für die 15. Auflage des Citylaufs ordentlich durcheinandergewirbelt. Aufgrund der Kommunalwahlen findet der Marathon einen Sonntag später statt, am 20. September 2020 – ausgerechnet an dem Wochenende, an dem ursprünglich der Telgter Volkslauf geplant war, der auch teil der kreisweiten Laufserie ist.

„Eine Überschneidung hätte uns am Ende ordentlich Teilnehmer gekostet“, sagt TV-Friesen-Abteilungsleiter Mirco Borgmann . So fällte das Organisationsteam in Telgte die Entscheidung, den Citylauf vom 19. auf den 26. September 2020 (Samstag) zu verlegen.

„Die Münsteraner können nichts dafür“, betont Borgmann. Michael Brinkmann, Organisator des Münster-Marathons, hatte sich rechtzeitig an den Telgter Abteilungsleiter gewandt mit dem Hinweis, dass es aufgrund städtischer Auflagen im kommenden Jahr keine andere Möglichkeit gebe, die Großveranstaltung auszurichten. Denn: Spontan einen Ausweichtermin für eine Laufveranstaltung zu finden, ist nicht so einfach.

„Das Regelwerk schreibt vor, dass am selben Veranstaltungstag in einem Umkreis von 50 Kilometern kein anderer Wettkampf stattfinden darf“, sagt Borgmann. Das gelte zwar für den selben Tag, aber nicht für das selbe Wochenende – Citylauf am Samstag und Marathon am Sonntag wären also laut dem Statut möglich. „Dass sich Läufer einen Tag vor ihrem Marathon allerdings keinen Wettkampf vornehmen, versteht sich von selbst“, so Borgmann.

Hinter den Kulissen waren für die Verlegung im Vorfeld zahlreiche Gespräche nötig. So muss die Sporthalle zur Verfügung stehen, keine andere Großveranstaltung in Telgte darf die Austragung des Citylaufs verhindern. Auch die regelmäßig im September stattfindende Gemeindewallfahrt der katholischen Kirchengemeinde St. Marien musste berücksichtigt werden. So soll ein Überschneiden beider Veranstaltungen vermieden werden.