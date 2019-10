Am Ende stand deshalb ein überzeugender 4:1(1:0)-Erfolg für die Gäste in den Büchern. Damit fuhren die in der Oberliga den ersten Sieg seit Mitte September ein und schoben sich in der Tabelle auf Platz vier vor. Viel mehr konnte man auch gegen einen Tabellenvorletzten kaum erwarten.

Gar so viel Gegenwehr wie zuvor von Christian Britscho vermutet, war allerdings von den Erndtebrückern auch nicht gekommen. Der TuS spielte eher so, wie man es von einem Kellerkind erwartet: mit wenig Druck und ziemlich fahrig. Schon Hälfte eins war deshalb gekennzeichnet von der großen Ahlener Überlegenheit. Die Hausherren schafften es dagegen vor der Pause nur zu einer einzigen kleinen Gelegenheit, als Keeper Bernd Schipmann sich eine kleine Unsicherheit erlaubte und eine Flanke durch die Finger gleiten ließ (45.+2).

Ansonsten hatte Rot-Weiß das Heft fest in der Hand und hätte schon zur Pause mit mindestens zwei Treffern führen können, vielleicht sogar müssen. Es blieb jedoch zunächst bei dem einen, sehr frühen aus der 4. Minute. Da köpfte Ismail Budak zum 1:0 ein. Vorausgegangen war dem ein Foul an Marko Onucka und ein anschließender Freistoß von Giuliano Nieddu, den Budak verwertete.

Dass der TuS Erndtebrück dann in Person von Murat-Kaan Yazar nach einem Konter zum 1:1 (60.) einnetzte, stellte die Verhältnisse ziemlich auf den Kopf. Der Ausgleich hielt allerdings auch nur wenige Minuten. Denn schon in der 62. Minute traf Luca Steinfeldt zur erneuten Ahlener Führung, die dann kurz darauf Kapitän Rene Lindner endlich zum 3:1 (66.) ausbaute.

Steinfeldts Treffer fiel nach 50-Meter-Vorlage des erstmals wieder einsatzberechtigten Marvin Schurig, der sich nach seiner Zwangspause sehr gallig und spielfreudig zeigte. Schurig hatte gesehen, dass die Erntebrücker nach dem Ausgleich viel zu weit nach vorne gerückt waren und bediente Steinfeldt, der einen Heber aus 25 Metern unterbrachte. Kurz darauf verwertete Lindner eine Ecke per Drehschuss und zog dem TuS damit den Stecker.

Kurz vor Schluss stellte dann erneut Steinfeldt mit dem 4:1, dieses Mal per Solo, das Endergebnis her, das auch den tatsächlichen Verhältnissen auf dem Platz entsprach. Den Vorwurf, den man dem Oberligisten aus der ersten Hälfte machen durfte, nämlich dass er zu schludrig mit seinen Chancen umging, entkräftete die Britscho-Elf also in den zweiten 45 Minuten und feierte so zum ersten Mal seit Mitte September wieder einen Meisterschaftserfolg.