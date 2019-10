„Eine gefühlte Niederlage“, gab Spitzenspieler Jochen Sieber zu Protokoll, dem zwar mit Ronny Schenk ein schnörkelloser Viersatzsieg im Doppel zu Beginn gelang, der jedoch in den Einzeln keinen Stich machte. Dafür trumpfte Jörg Grewe am mittleren Paarkreuz groß auf: Seinem Viersatzsieg per Zeitspiel im ersten Spielabschnitt zum 3:4 addierte er einen Erfolg über die volle Distanz zum 6:6-Ausgleich hinzu.

Die Eintracht, die zuvor in den Soli nur durch Ersatzmann Christian Dik und Robert Steinke punktete, war nun am Drücker und erhöhte scheinbar mühelos durch Peter Greve und Ronny Schenk auf 8:6. Und selbst nach dem glatten Dreisatzverlust von Christian Dik war im Schlussdoppel noch alles möglich: Doch trotz zweimaliger Satzführung zogen Robert Steinke und Peter Greve im vierten und fünften Durchgang mit jeweils 10:12 knapp den Kürzeren. Der Sieg wäre drin gewesen.

Remis für die Reserve

Ein Remis verbuchte die zweite Mannschaft im Nachbarschaftsduell gegen den CTTF Beckum. 5:5 hieß es am Ende einer Partie, die für die Eintracht mit einer 2:0-Führung im Doppel perfekt begann. In den Einzeln diktierten allerdings die Gäste das Geschehen und glichen bei nur einem Viersatzerfolg Sergej Menzetovs aus. Im zweiten Abschnitt liefen die Hausherren zweimal einem Rückstand hinterher. Nur gut, dass Axel Rolf und Dieter Kwirant die Übersicht behielten.

Dritte rauscht knapp am Punkt vorbei

Aller guten Dinge sind drei, heißt es ja. Nur dass die Dolberger Tischtennis-Spieler zwei Mal wohl lieber gewonnen hätten und beim dritten Mal sogar knapp am Remis scheiterten. Anders als erste und zweite Mannschaft unterlag die Drittvertretung nämlich dem TTC Bergkamen-Rünthe 5 nach einem dramatischen Finale mit 4:6. Ralf Steinke sah beim 10:6 im Entscheidungssatz des letzten Einzels schon wie der sichere Sieger aus, unterlag dann aber noch unglücklich in der Verlängerung mit 14:16. Zuvor hatten Andreas Faust und Andreas Weber im Doppel sowie jeweils im Einzel und Markus Giersich die Chance auf ein Remis gewahrt.