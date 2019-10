RW Ahlen in Pokal und Liga gefordert

Ahlen -

Ein hartes Wochenende haben die Frauen von Rot-Weiß Ahlen vor der Brust. Bereits am Freitag müssen sie im Pokal bei SuS Enniger antreten (19.30 Uhr), am Sonntag geht es in der Bezirksliga gegen den TuS Harpen (12.30 Uhr) wieder um Punkte.