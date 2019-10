Schon wieder nichts in Händen – Ahlener SG unterliegt LiT Tribe Germania

Die Ahlener SG wartet weiter auf den zweiten Sieg in dieser Saison. Auch LiT Tribe Germania nahm die zwei Punkte aus der Friedrich-Ebert-Halle mit nach Hause. Beim 25:28 (14:14) sah es für die Gastgeber zwar lange nach dem sehnlich erhofften Erfolg aus. Stattdessen rutschten die in der Tabelle aber auf den vorletzten Rang ab. Das tat richtig weh.

„Ich kann nicht sagen, dass wir schlecht gespielt haben“, fand Sascha Bertow . Der ASG-Trainer lag damit ganz richtig: Denn von der ersten Minute an ging seine Mannschaft durchaus engagiert zur Sache. Sie weiß offensichtlich um ihre missliche Lage und will daran etwas ändern. So entwickelte sich zwischen der ASG und dem Aufsteiger eine Partie, die viel zu bieten hatte und in der es hin und her ging.

Stetig wechselnde Führungen

Beim 2:1 durch Thies Hülsbusch (3.) lagen die Hausherren erstmals vorne. Die Gäste aus Ostwestfalen, von Sascha Bertow ohnehin stark eingeschätzt, antworteten jedoch prompt und gingen in Führung. Die wechselte von nun an ständig, beim 7:10 (18.) hatten sich die Gäste erstmals abgesetzt. Wer jetzt auf einen Einbruch der ASG gewartet hatte, sah sich aber getäuscht: Mit zwei Treffern brachte David Wiencek seine Farben wieder heran und kurz vor der Pause verschaffte Jannis Fauteck den Ahlenern einen knappen Vorteil (14:13).

In der Schlussphase rennt sich die ASG fest

In der Schlussphase rennt sich die ASG fest

Bis zur 56. Minute blieb die ASG aber dran und glich ihrerseits den Rückstand immer wieder aus. Dann trafen Bjarne Schulz und wenig später Jannik Oevermann per Siebenmeter zum 24:26, nachdem Mattes Rogowski einen Tempogegenstoß zu vehement verhindert hatte. Dafür sah der Ahlener Rot. Als LiT-Torhüter Linus Happel ins leere ASG-Gehäuse auf 24:27 erhöhte (58.), war die Niederlage besiegelt.

In dieser Schlussphase hatten sich die Ahlener immer wieder an der Abwehr festgerannt und kein Mittel mehr gefunden. „Die Pässe kamen nicht an, die Abschlüsse waren zu ungenau“, urteilte Sascha Bertow. Kleinigkeiten, auf die er in der Pause noch hingewiesen hatte und „die in solchen Phasen tödlich sind. Das hat uns heute den Kopf gekostet, das tut sehr weh“, so der ASG-Coach.