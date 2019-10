0:4 Punkte und somit der letzte Platz standen am Ende der Sommerrunde in der Kreisliga zu Buche. Auf der anderen Seite war es erstmals nach vielen Jahren wieder möglich, eine Sechser-Mannschaft statt eines Viererteams zu melden. Diese neu formierte Truppe will sich auch in der bald anstehenden Winterrunde nichts von ihrer Motivation nehmen lassen.

Für ein besseres Abschneiden schon im Sommer hätten es weniger berufs- und verletzungsbedingte Ausfälle sein müssen. Zwar hatten sich die Vorhelmerinnen vor der Spielzeit personell verstärkt und konnten so in der Sechser-Liga starten. In Bestbesetzung traten sie dann aber wegen der vielen Ausfälle selten an. „Somit verlief die Saison zwar eher durchwachsen, unserer Motivation tat das aber keinen Abbruch“, so Sportwartin und aktive Damen-30-Spielerin Sabine Entrup.

Gegen den späteren Aufsteiger SV BW Alstedde gab es zunächst eine 3:6-Niederlage. Anschließend unterlag die Westfalia dem Huckarder TC 77 ebenfalls mit 3:6. Im Derby gegen den TuS 59 Hamm stand es nach den Einzeln zunächst 2:4. Das glichen Sandra Hindahl/ Anna Breuer (6:2, 6:4) sowie Swenja Burg und Danijela Mertenskötter (6:1, 6:1) noch aus. Das dritte Doppel mit Svenja Franzke und Desiree Konstanti hätte dann ebenfalls gewinnen müssen, unterlag stattdessen aber mit 0:6, 4:6. Am Ende mussten sich die Vorhelmerinnen also knapp mit 4:5 geschlagen geben. Mit dem gleichen Ergebnis endete der letzte Spieltag gegen den TC RW Waltrop. Nach einem 3:3-Zwischenstand gewannen nur noch Elisa Spreemann und ihre Partnerin Nadine Mrosek.

Der Motivation hat das aber offenbar keinen Abbruch getan. Für die kommende Wintersaison meldeten die Vorhelmer sogar erstmals eine Damen-30-Mannschaft. Diese startet am 19. Januar in einer Fünfer-Gruppe in der Kreisliga. Gegner sind dann der TuS 59 Hamm, SV BW Alstedde, der Huckarder TC 77 2 und der TC RW Aplerbeck.

Zur Vorhelmer Mannschaft gehören dann: Swenja Burg, Sandra Hindahl, Carmen Konstanti, Anna Breuer, Svenja Franzke, Sabine Mathis, Desiree Konstanti, Mirja Pieper, Christina Becker, Elisa Spreemann, Anke Kruse, Sabine Entrup, Sonja Nettebrock, Danijela Mertenskötter, Anna Hahne, Nadine Mrosek und Ingrid Kerl-Karos.