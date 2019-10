Die gebürtige Ahlenerin gehört zum Aufgebot von Frauen-Bundestrainer Henk Groener für das Länderspiel am Mittwoch gegen Kroatien. Die Partie wird ab 17 Uhr live via Internetstream (dhb.de/livestreams) übertragen.

Es ist bereits der vierte Vergleich der beiden Mannschaften in diesem Jahr. Gegen kein anderes Team spielte die weibliche DHB-Auswahl häufiger. Zuletzt trafen Stolle und Co. im Juni in Hamm im Rahmen der WM-Qualifikation auf die Kroatinnen. Die damals stark aufspielende Ahlenerin führte ihre Mannschaft zum 25:21-Erfolg, was gleichbedeutend mit der Qualifikation für das Turnier in Japan war (die WN berichtete).

Am Mittwoch geht es nun in Zagreb im Rahmen einer Lehrgangswoche erneut gegeneinander. Auch die deutschen Herren sind mitgereist und treten direkt im Anschluss (19.30 Uhr) ihrerseits gegen Kroatien an.

Am Samstag finden dann die Rückspiele im Rahmen des Tags des Handballs in Hannover statt. Dann haben die Männer um 14.30 Uhr den Vortritt (live in der ARD). Um 17.30 Uhr sind die Frauen an der Reihe. Diese Partie wird im Internet unter sportschau.de zu sehen sein. In Hannover werden knapp 10000 Zuschauer erwartet. Die TUI-Arena ist laut DHB ausverkauft.