Dessen bisherige Saison war genau wie die der Ahlener nicht gerade von sonderlich großem Erfolgshunger geprägt. Einem Sieg stehen drei Niederlagen gegenüber. Lediglich beim 33:27 gegen SuS Oberaden verließen die Siegener als Gewinner das Feld. Die ASG wiederum kam noch gar nicht in den Genuss dieses Gefühls. Deshalb sagt Trainer Kay Sparenberg ausdrücklich: „Da muss jetzt was kommen.“

Sein Team habe sich in den vergangenen Wochen von Spiel zu Spiel gesteigert. Allerdings verpassten es die Ahlener, ihren Bemühungen die nötige Effektivität beizumischen. Zuletzt schafften sie es (ein weiteres Mal) nicht, sich zu belohnen, gingen beim 28:29 in Hattingen leer aus.

Damit soll nun Schluss sein. „Wir müssen in der Deckung aggressiver sein als zuletzt, da waren wir zum Teil sehr passiv“, sagt Kay Sparenberg. Klar ist obendrein, dass seine Sieben Lösungen finden muss gegen die 3:2:1-Deckung des RSVE. Ein besonderes Augenmerk gilt darüber hinaus dem Rückraum-Rechten Tim Kolb. Dessen Kreise einzuengen, „könnte ein entscheidender Faktor werden“, so Sparenberg.

Im Vorfeld der Partie hat der ASG-Coach seinen Spielern verschiedene Videosequenzen des Gegners zum Studium mit an die Hand gegeben. Damit seine Jungs wissen, was auf sie zukommt. Colin Lorenz (beruflich verhindert) wird am Sonntag fehlen. Dafür zählt Til-Colin Schmidt zum Aufgebot. Der A-Jugend-Jungjahrgang ist trotz seines Alters bereits sehr dynamisch und robust – und im Rückraum variabel einsetzbar. Kay Sparenberg traut ihm viel zu. Genauso wie dem Rest der Mannschaft, die nun liefern muss.