So langsam müsste sich ein Trend abzeichnen, wo es in dieser Saison hingeht. Schließlich steht in der Handball-Bezirksliga bereits der fünfte Spieltag an. Die Dolberger Eintracht tappt aber noch immer völlig im Dunkeln, was ihre Leistungsstärke angeht. Sie hat aber auch erst zwei Partien absolviert – mit höchst unterschiedlichem Ergebnis.

Gegen die Drittvertretung der Ahlener SG gab es einen 33:24-Kantersieg, beim Soester TV 2 mit 26:35 eine ebenso deutliche Niederlage. Die anderen beiden Spiele mussten verschoben werden. Einmal auf Betreiben des Hammer SC, beim zweiten Mal kam den Eintracht-Spielern dann (mal wieder) das Schützenfest im Ort in die Quere. Das ist in Dolberg bekanntlich heilig. Andreas Schwartz als Außenstehender nahm es mit Humor: „Ich musste auch erstmal lernen, dass dann nicht gespielt wird“, sagt er augenzwinkernd.

SVE arbeitet die eigenen Schwäche auf

Die verlängerte Pause will der SVE-Coach dennoch gut genutzt haben, um die Niederlage gegen Soest aufzuarbeiten. „Da haben wir ja ordentlich auf den A. . . bekommen“, gibt er freimütig zu. Abwehrverhalten, die Abstimmung im Innenblock sowie die Seitwärtsbewegung passten Schwartz noch nicht. Dazu hatte er eine frappierende „Harmlosigkeit im Angriff und taktische Defizite“ ausgemacht. Kurz: Es gab in den vermeintlich freien Wochen viel zu tun.

Es scheint derzeit so, als habe sich die Arbeit ausgezahlt. Am Montag bestritten die Dolberger einen Test gegen den Tabellenführer der Bezirksliga Münsterland, den SC DJK Everswinkel. Zwar unterlagen sie knapp mit zwei Toren. Dennoch ist Schwartz seitdem zuversichtlich: „In dem Spiel wies alles aufwärts. Wir sind gut drauf“, glaubt er.

Das muss sein Team nun aber beim TV Deutsche Eiche Ennigerloh unter Beweis stellen. Den Tabellenzehnten erwartet Schwartz gut eingestellt. „Ohnehin sind gegen uns als Landesliga-Absteiger alle doppelt motiviert“, so der SVE-Coach.

Der muss in der Olympiahalle (Samstag, 18.30 Uhr) auf den im Urlaub weilenden Niclas Heising und den weiterhin verletzten Matthias Litwin verzichten.