Kein Wort über mangelnde Einstellung kommt ihm über die Lippen. Im Gegenteil lobt er genau die an seiner Mannschaft. Auch über individuelle Fehler regt sich der Trainer öffentlich nicht auf. Stattdessen scheint er sie als Teil des Lernprozesses seiner jungen Truppe zu akzeptieren und diesen Prozess mit fast väterlicher Gelassenheit moderieren zu wollen.

Auch nach der Niederlage gegen LiT und vor dem nun anstehenden Vergleich mit dem Longericher SC am Freitag (20 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle ist Bertow rhetorisch nicht im Krisenmodus. Stattdessen ist er möglichen Problemen unter vier Augen auf den Grund gegangen. „Ich habe diese Woche viele Einzelgespräche mit den Jungs geführt, um zu verstehen, warum es in einer Situation so oder so läuft. Was ich gehört habe, passte sehr gut zu dem, was ich selbst wahrnehme“, verrät er.

Unerfahrenheit ist das Hauptproblem

Das Hauptproblem sieht Bertow weiter in der Unerfahrenheit seiner Sieben. „Uns fehlt in vielen Situationen einfach die Cleverness. Eine junge Mannschaft wie unsere will immer sofort die Entscheidung herbeiführen. Am besten gleich mit zehn Toren hintereinander – und das geht dann nach hinten los“, sagt er. „Am Ende sind es immer Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Das liegt natürlich auch an der Dichte der Liga. Alle sind gut genug, überall zu gewinnen, können aber auch gegen jeden verlieren.“

Gegen LiT waren es schlechte Entscheidungen in der Schlussphase, die der ASG am Ende einer ordentlichen Partie einen Strich durch die Rechnung machten. „Wir hatten aber auch wieder viele gute Sachen im Spiel. Man muss der Mannschaft zudem zu Gute halten, dass sie die ganze Zeit über kämpft. Alle ackern wie die Schweine. Nur so haben wir ja auch zuletzt zwei Mal hohe Rückstände gegen Menden und Minden wieder aufgeholt“, betont Bertow.

Ein Sieg als Brustlöser wäre gut

An Motivation mangele es also nicht. Vielleicht aber an der natürlichen Sicherheit, die nur mit Erfolgen komme. „Ich glaube, die Jungs brauchen jetzt einfach mal einen Sieg. Dann klappt alles wieder besser“, so Bertow.

Nur ist der nächste Gegner eben alles andere als ein Punktelieferant. „Longerich ist eins der Topteams der Liga, und das schon seit Jahren“, sagt Bertow über den derzeitigen Tabellensechsten (10:6 Punkte). „Leider liegen sie uns scheinbar nicht besonders gut“, ergänzt er. Woran das liegt, weiß der Ahlener Trainer nicht genau zu sagen. „Manchmal ist das einfach so. Sie sind eben ein sehr unbequemer Gegner. Vielleicht ist es ihr starker Rückraum. Da ist bei ihnen jeder in der Lage, zehn Tore zu machen“, so der Coach.

Sein Team müsse außerdem Longerichs schnelles Spiel nach vorne wirksam unterbinden, um sich nicht zu viele einfache Gegentore zu fangen. Verzichten muss Bertow dabei wohl auf Luca Sackmann, der sich gegen LiT eine Fußverletzung zugezogen hat.