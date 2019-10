„Es soll niemand glauben, dass wir das Spiel mit 5:0 gewinnen. Das wird nicht passieren“, sagt Joachim Krug vor der Heimpartie am Sonntag gegen die HSV , die bisher so wenig von der Stelle kommt wie ein Hamster im Laufrad. Zwar betont Krug zugleich, „dass wir aufpassen müssen, dass wir den Gegner nicht zu stark reden“. Zugleich aber ist sein Blickwinkel von Pragmatismus geprägt – und von der Einschätzung, „dass in dieser Liga nur Nuancen entscheiden“.

Diese Sichtweise deckt sich mit der von Christian Britscho. Schon mehrfach hat der RWA-Trainer auf die Ausgeglichenheit der Liga hingewiesen. Ohnehin resultiere aus einem scheinbar tabellarischen Vorteil nicht automatisch ein Sieg für seine Jungs. „Wir beschäftigen uns nicht mit der Tabellensituation des Gegners“, stellt Britscho klar. Er sei nur an einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der HSV interessiert. Statistiken empfindet er hier nur als störend, weil sie womöglich die Sinne fürs Wesentliche trüben könnten. „Hamm hat eine sehr quirlige, dynamische Offensive“, sagt Britscho.

Hammer SpVg hat erst sieben Tore geschossen

Gebracht hat das der Truppe des Ex-Ahleners Rene Lewejohann bislang aber herzlich wenig. Nur sieben Tore hat sie produziert. Vier Unentschieden stehen sieben Niederlagen gegenüber. Das letzte Erfolgserlebnis in einem Pflichtspiel liegt schon einen Monat zurück, als die HSV im Kreispokal-Achtelfinale den TuS Lohauserholz-Daberg mit 5:3 bezwang. Das alles sind keine Bewerbungsschreiben für einen Sieg im Wersestadion am Sonntag. Aber man kann schließlich nie wissen. „Wenn wir oben bleiben wollen, müssen wir gewinnen“, sagt Joachim Krug.

Es entspricht dem gewachsenen Selbstverständnis der Ahlener, diesen Auftrag offensiv anzugehen. „Die Hammer haben Probleme, wenn sie das Spiel selbst machen müssen“, hat Christian Britscho festgestellt. Diese Last werden ihnen die Rot-Weißen aber vermutlich abnehmen, da sie selbst lieber agieren statt zu reagieren.

Pihl fällt aus, Verletzung aber weniger schlimm als gedacht

Das gilt dieses Mal aber nicht für Außenbahn-Spieler Mike Pihl. Dessen in Paderborn erlittene Oberschenkelverletzung hat sich als Verhärtung und leichte Zerrung herausgestellt und fällt somit weit weniger gravierend aus als befürchtet. Dennoch ist an einen Einsatz gegen Hamm noch nicht zu denken. „Er wird nächste Woche wieder mit leichtem Lauftraining anfangen“, so Britscho. Lukas Berger und Robin Glinka plagten sich zudem zuletzt mit grippalen Infekten herum, dürften aber zur Verfügung stehen.

Sonntag, 15 Uhr