Abstiegskampf pur – SKS und Aramäer Ahlen im Duell der Kellerkinder

Die Konsequenz der bisherigen Schwäche: Aramäer ist nach elf Begegnungen noch ohne Erfolg Letzter. SKS fiel nach einem soliden Start auf den drittletzten Rang ab und hat seit nunmehr acht Partien nicht mehr gewonnen. Jetzt kommt es zum Derby der bislang enttäuschenden Stadtrivalen – Abstiegskampf pur.

„Das ist schon fast ein Endspiel für beide Teams“, sagt SKS-Spielertrainer Dennis Tulgay . Seine Truppe hat fünf Zähler Vorsprung vor Aramäer – und das soll, wenn es nach dem Übungsleiter geht, auch mindestens so bleiben. „Wir haben beim 1:2 gegen ASK und beim 2:3 gegen Ennigerlohs Reserve Zähler liegen gelassen, obwohl wir phasenweise besser waren. Aber jetzt wäre ein passender Zeitpunkt, um mit dem Punkte sammeln anzufangen“, erklärt Tulgay.

Das Problem sei, dass sich seine Mannschaft gegen Teams, die unten stehen, generell schwerer tun würde. „Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es eine Motivationssache. Vielleicht nehmen wir die Gegner auf die leichte Schulter“, überlegt er laut. Außerdem unterlaufen dem Aufsteiger zu viele Fehler. „Fußball spielen können wir. Im Moment haben wir aber nicht die Qualität, Rückstände aufzuholen“, spielt der kickende Coach auf die personell angespannte Situation an. Verletzungsbedingt fehlen Adrian Tulgay, Don Niketta, Niklas Woelk, Laurenz Seiler, James Khouri und Dennis Tulgay selbst.

Noch prekärer ist die Lage bei Aramäer Ahlen. Nur drei Zähler hat die Elf von Trainer Selim Smajkic auf dem Konto. Dafür kassierte das Schlusslicht schon 47 Gegentore in elf Spielen und ist damit die Schießbude der Liga. Zuletzt verloren die Aramäer-Kicker ohne Gegenwehr im Kellerduell mit 0:2 gegen RW Vellern. Für Smajkic ein Tropfen, der das Fass fast zum Überlaufen brachte. „Das war Schlafwagenfußball. Wir konnten Vellern nichts entgegensetzen. Da fehlte es komplett an allen Fußballtugenden“, ärgert er sich noch immer darüber. „Die Mannschaft wollte nicht arbeiten und nichts investieren“, ergänzt er.

Das war aber nicht nur gegen Vellern so. Sondern auch vorher schon oft in dieser Saison zu sehen. Deswegen brachte Smajkic auch gewohnt ehrlich seinen Rücktritt ins Gespräch. „Ich weiß nicht, ob ich der Mannschaft noch helfen kann. Es fehlt vielen Spielern an grundlegenden Sachen wie taktischem Verständnis oder Laufbereitschaft“, offenbart er. Zudem würden Woche für Woche – trotz intensiver Gespräche – immer die gleichen Fehler passieren. „Es werden lieber Alibis gesucht, als aus den Fehlern zu lernen“, beklagt Smajkic.

Ob er als Aramäer-Trainer weitermacht, steht derweil noch nicht fest. Eigentlich war ein Gespräch zwischen ihm und den Vorstandsmitgliedern für Sonntag nach der Partie angesetzt. Doch der 47-Jährige hat sich beim Training am Dienstag einen Muskel gerissen und liegt dementsprechend flach.

Sonntag, 14.30 Uhr

Sportpark Nord

Fortuna Walstedde – Vorwärts Ahlen

Mit einem souveränen 5:0-Erfolg gegen Vorhelm meldete sich die DJK zuletzt zurück und sprang auf den dritten Tabellenplatz. Das 1:5 gegen Neubeckum war da schon wieder vergessen. „Gegen Walstedde wollen wir jetzt an die Leistung anknüpfen, motiviert zu Werke gehen und die richtige Einstellung und das richtige Gesicht auf den Platz bringen“, erklärt Vorwärts-Übungsleiter Oliver Glöden vor dem Duell beim Tabellensechsten. Die Fortunen erkämpften sich am Wochenende einen 2:0-Arbeitssieg über Roland Beckum 2 und gewannen ihr Nachholspiel gegen Oelde am Donnerstag knapp mit 3:2. „Vorwärts steht zurecht da oben. Die haben in dieser Saison schon mehrfach auf sich aufmerksam gemacht. Wir wissen um deren Qualitäten“, zollt Walsteddes Trainer Eddy Chart den Kickern vom Lindensportplatz Respekt. Die Gäste müssen auf Leo Maschke, Kevin Ortmann und Stefanos Dontsis verzichten.

Sonntag, 15 Uhr

Westfalia Vorhelm – SV Neubeckum

Mutlos, blutleer und indiskutabel war der Auftritt der Vorhelmer bei der 0:5-Packung gegen Vorwärts Ahlen. Davon möchten sich die Fußballer aus dem Wibbeltdorf nun schnellstmöglich rehabilitieren. „In erster Linie steht Wiedergutmachung bei unseren Zuschauern und Fans an, die diese deftige Niederlage in Ahlen miterleben mussten“, berichtet TuS-Coach Dennis Averhage. Die Favoritenrolle spricht der Übungsleiter des Tabellenvierten dabei ganz klar den Gästen zu. Schließlich gewann Neubeckum die letzten fünf Partien souverän und rangiert nicht ohne Grund – punktgleich mit Spitzenreiter Ennigerloh – auf dem zweiten Platz. „Neubeckum ist gut drauf. Das wird ein schwieriges Spiel. Wir werden dennoch versuchen, unsere Leistung abzurufen und Paroli zu bieten“, so Averhage. Fehlen werden ihm neben den Langzeitverletzten Jan-Henrik Schmitz auch Dominik Bergedieck und Patrick Lökes. Dafür kehrt Lennart Pörschke ins Team zurück.

Sonntag, 15 Uhr

Germania Stromberg – ASK Ahlen

In den letzten beiden Partien (2:1 gegen Suryoye und 2:0 gegen Vellern) ging ASK Ahlen siegreich vom Platz und befreite sich so von der Negativserie von zuvor fünf verlorenen Begegnungen. Aber auch Stromberg hat eine kleine Serie gestartet und die letzten drei Spiele siegreich gestaltet. Nichtsdestotrotz möchten die Gäste beim Achten wieder drei Punkte holen und ihren Positivtrend fortsetzen. „Wir wollen unseren Platz im Mittelfeld festigen und mal wieder Zeit zum Durchatmen bekommen“, bemerkt Trainer Serkan Aldemir. „Es geht jetzt wieder aufwärts. Die Stimmung ist gut und alle sind hochmotiviert. Wir spielen endlich wieder das, was wir können – nämlich Fußball“, schiebt er hinterher. Bis auf den gelb-rot gesperrten Torhüter Semih Cicek hat der Coach alle Akteure an Bord.

Sonntag, 15 Uhr

Fortuna Walstedde – SpVg Oelde 3:2

Beim zweiten Versuch, die Begegnung auszutragen, war ein Schiedsrichter anwesend und die vor etwa zwei Wochen ausgefallene Partie konnte somit nachgeholt werden. Im ersten Durchgang spielten die Walstedder souverän auf und gingen verdient mit einer Zwei-Tore-Führung in die Pause. Max Tiggemann (9.) und Marcel Brillowski (17./FE) erzielten die Treffer. Danach ließen die Gastgeber das Match schleifen und Oelde meldete sich durch Philipp Niemann (66.) und Enes Genc (71.) zurück. Kurz vor dem Abpfiff köpfte Brillowski seine Farben aber doch noch zum sechsten Erfolg in dieser Spielzeit (87.).

SuS Enniger – TuS Wadersloh 2:6

Im vorgezogenen Meisterschaftsspiel gegen den Tabellenfünften mussten die Gastgeber am Donnerstag eine hohe Niederlage einstecken. Dennis Rinke schoss Enniger zwar in Führung (28.), doch Johannes Kleinediekmann (35.), Kai Meyer (38.) und Julian Osburg (45.+1) drehten die Partie noch vor der Pause zugunsten der Gäste. Im zweiten Durchgang verkürzte Fabian Kottlarz auf 2:3 (50.), ehe es Julian Osburg mit einem lupenreinen Hattrick (78., 84., 85.) deutlich machte. Zudem beendeten die Hausherren die Partie nur zu zehnt (61.).