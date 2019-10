Die lange Pause hat sich offenbar ausgezahlt. Nach dem erschreckend schwachen Auftritt der Dolberger Handballer vor einem Monat beim Soester TV 2 (26:35) hat die Eintracht nun wieder ein anderes Gesicht gezeigt und in Ennigerloh die zwei Punkte mitgenommen.

„Da war zwar noch Luft nach oben, aber der Aufwärtstrend war klar zu erkennen“, lobte Trainer Andreas Schwartz . Den 29:24-Erfolg seiner Bezirksliga-Truppe beim TV Deutsche Eiche bezeichnete er dementsprechend als verdient.

In allen Mannschaftsteilen traten die Gäste deutlich verbessert auf. Das galt insbesondere für das Abwehrverhalten, das Schwartz zuletzt mit deutlichen Worten kritisiert hatte. Sogar den erneut langwierigen Ausfall von Nils Rödelbronn (Kahnbeinbruch seit dem Testspiel Anfang der Woche) wusste der SVE wegzustecken.

Dennoch war es vor der Pause eine knappe Kiste. Die Schwartz-Sieben ging nur mit einem 14:12-Vorsprung in die Kabine und leistete sich in den ersten zehn Minuten nach Wiederbeginn eine Hängephase.

Die nutzte Ennigerloh, um zunächst zum 15:15 auszugleichen und kurz drauf sogar um zwei Treffer wegzuziehen. Schwartz reagierte, stellte auf eine 5:1-Abwehr um und mit der klappte es bei seinem Team wieder deutlich besser. „Ich habe eine fokussierte Mannschaft gesehen, die absolut gewillt war, diese Partie zu gewinnen. Die Niederlage gegen Soest haben sich erkennbar alle zu Herzen genommen“, so Schwartz.

Ab der 40. Minute hatte der dann auch keine Befürchtungen mehr, die Partie nicht zu gewinnen. Am Ende wurde es noch eine klare Sache. „Wie gesagt: Es geht sicher noch besser. Aber von der Intensivstation sind wir erstmal runter“, lautete das Fazit des SVE-Trainers. In Schulnoten ausgedrückt bezeichnete er den Auftritt als „Drei plus bis Zwei minus“.

SVE Dolberg: Muer – Heißt (2), Bußmann (3), Westhues, Johannwiemann (5), Krabus (2), Schröer (4), Lodenkemper (5), Brentrup (3), Schlieper, Supenkamp (4/2), Lauf (1).