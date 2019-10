Souveräner Arbeitssieg: RW Ahlen gewinnt gegen Hammer SpVg

Rot-Weiß Ahlen hat sich auch gegen die Hammer Spielvereinigung keine Blöße gegeben und souverän mit 3:1 gewonnen. Der Tabellenletzte stellte die Mannschaft von Christian Britscho dabei erst nach der Halbzeit vor einige Hürden.

In den ersten 45 Minuten waren die Ahlener vollkommen tonangebend. Die Partie war gerade 14 Minuten alt, als Luca Steinfeldt eine Flanke von Sebastian Mai zum 1:0 über die Linie drückte. Kurz darauf zielte Timon Schmitz per Drehschuss (16.) nur knapp über das Gehäuse. Zusätzlichen Auftrieb gab dann das 2:0 nach 27 Minuten, das Sebastian Mai nach Hereingabe von Giuliano Nieddu per trockenem Schuss von der Strafraumgrenze erzielte.

RWA verpasst höhere Halbzeitführung

Unmittelbar darauf hätte es schon 3:0 stehen können: Nach einem Heber von Mai in den Sechzehner scheiterte Akil Cömcü (29.), der auf der linken Seite ein engagiertes Startelf-Debüt gab, per Direktabnahme an HSV-Keeper Frederic Westergerling. In der 37. Minute verpasste zudem Luca Steinfeldt eine weitere Flanke von Pascal Schmidt. So ging es trotz einer dominanten Vorstellung lediglich mit einem 2:0-Vorsprung für die Gastgeber in die Pause. „Wir haben es versäumt, weitere Tore zu machen“, urteilte Joachim Krug. Mit dieser Einschätzung war der Sportliche Leiter nicht allein.

Die zweite Hälfte verlief dann aus Sicht von Ahlens Trainer Christian Britscho „komplett offen – man hat jedenfalls nicht erkannt, dass da ein Team mit vier gegen eines mit 21 Punkten spielt“. Die Gäste nahmen nun aktiv am Geschehen teil. Was auch den Hausherren lagen, die es ihnen gestatteten. „Wir haben eni paar Prozent nachgelassen“, hielt Linksverteidiger Marvin Schurig treffend fest.

Hamm nach der Pause gleichwertig

Die erste Chance nach Wiederanpfiff gehörte daher auch Hamm. Mit seinem Vorstoß über die linke Seite zwang David Sewing in der 52. Minute Ahlens Torwart Bernd Schipmann per Schuss aus 18 Metern zu einem Flugmanöver. Machtlos war der RWA-Keeper in der 56. Minute, als Halil Dogan den Ball aus 18 Metern zum 2:1-Anschlusstreffer im Winkel versenkte.

Die Ahlener Antwort aber kam prompt: Timon Schmitz erhöhte auf 3:1 (58.) – auch sein Schuss kam direkt von der Strafraumgrenze. „Dieser Treffer hat Druck vom Kessel genommen. Ich bin froh, dass er so schnell gefallen ist“, bekannte Christian Britscho. Denn insgesamt aber war das Schlusslicht nun weitaus offensiver und mutiger als in den ersten 45 Minuten. „Wir haben ein komplett anderes Gesicht gezeigt. Ich habe uns selbst gar nicht wiedererkannt“, sagte HSV-Coach Rene Lewejohann.

Rote Karte kurz vor Schluss

Nicht von ungefähr musste daher auch Bernd Schipmann nach 66 Minuten erneut eingreifen und vor dem heraneilenden Ali Gülcan retten. Nicht in Gefahr geriet die Ahlener Führung derweil bei einem weiteren Distanzschuss aus 22 Metern von Seongsun You (77.). Die HSV wollte, das war zu spüren, aber sie konnte die Ahlener nicht mehr knacken.

Das sorgte offenbar bei Stürmer David Loheider für reichlich Frust. Für seinen angedeuteten Kopfstoß gegen Ismail Budak sah er kurz vor dem Ende die Rote Karte. „Das wird Konsequenzen haben“, deutete Hamms Trainer Lewejohann auch interne Schritte an.