Wichtige Punkte im Abstiegskampf - Suryoye Ahlen bezwingt Aramäer

Suryoye Ahlen kann ja doch auf heimischem Geläuf gewinnen. Den Beweis trat der A-Ligist ausgerechnet im so wichtigen Kellerduell gegen Aramäer Ahlen an. Der Aufsteiger belohnte sich für eine ansprechende Leistung mit einem 2:0 (2:0)-Erfolg und sprang durch den Sieg auf den 13. Tabellenplatz. Für den immer noch erfolglosen Stadtrivalen war das verlorene Derby unterdessen der nächste Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt.

„Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Der Drops ist noch nicht gelutscht“, mahnte Aramäer-Co-Trainer Heinz Schroth , der den verletzten Selim Smajkic an der Seitenlinie vertrat. „Es wird natürlich schwieriger, aber es sind noch genügend Spiele zu absolvieren“, ergänzte er. Für sein Gegenüber, Dennis Tulgay, waren die drei Punkte dagegen ein „wichtiger Schritt für die Mission Klassenerhalt“. „Wir waren heute alle fokussiert und haben vor allem in der ersten Halbzeit extrem bissig gespielt und damit schon früh für klare Verhältnisse gesorgt“, fand der SKS-Coach.

Ebenso freute sich der Spielertrainer darüber, dass seine Truppe ein kleines Stückchen Geschichte schrieb: „Heute hat zum ersten Mal eine erste Mannschaft von Suryoye gegen eine Erstvertretung von Aramäer gewonnen.“ Ebenfalls positiv für den Übungsleiter der Hausherren war, dass sich seine Truppe kein Gegentor gefangen hatte.

Dem Schlusslicht gehörte zwar die Anfangsphase, doch danach drehten die Gastgeber auf. „Da haben wir ordentlich Gas gegeben“, lobte Tulgay seine Elf. Der verdiente Lohn folgte prompt, als Alexis Koumatzidis den Aufsteiger nach einer Hereingabe von Benjamin Türkoglu in Führung schoss (17.). Vorausgegangen war eine Stafette im Mittelfeld über neun Stationen.

„Nach der Führung hat SKS Oberwasser bekommen“, bemerkte Schroth. Einen Ballverlust seiner Mannschaft nutzten die Suryoye-Kicker anschließend zum 2:0. Dieses Mal vollendete Andreas Tulgay den Angriff (31.).

Nach der Pause kam Aramäer motivierter aus der Kabine. Einzig: Große Torgefahr strahlte das Schlusslicht nicht aus. „Wir haben mehr Druck aufgebaut, aber waren nicht gefährlich genug, um vorne viele Akzente zu setzen“, bemängelte Schroth. Nur ein Schuss des eingewechselten Thomas Tunc landete nach einem Strafraumgewusel an der Latte. SKS verlagerte sich im zweiten Durchgang eher auf das Kontern, hatte in Person von Petros Tarambuskas und Abdouelduafäa Bantal aber kein Glück im Torabschluss. Weil der dritte Treffer ausblieb, war es bis zum Schluss spannend.

Suryoye: Küch – Rumanes, Müller, An. Tulgay, Bantal, Seiler (56. Schuricht), Koumatzidis (65. Niketta), Tuna (65. Albayrak), Tarambuskas, Türkoglu (81. Senlik), L. Tulgay

Aramäer: Schramm – Zeren (56. Kleinickel), Erlei (70. Tunc), Heitkötter, N. Wegmann, Fohrmann, Thomsen, Ves. Hamidovic, S. Wegmann, Schomaker, Gaber (81. Karagün)

Zum zweiten Mal hintereinander feierten die Vorwärts-Fußballer einen hohen Sieg. Dieses Mal war Fortuna Walstedde der Leidtragende. Foto: Simon Beckmann

Fortuna Walstedde – Vorwärts Ahlen 1:4

So langsam wird es unheimlich: Wie schon beim 5:0-Erfolg über Vorhelm in der Vorwoche trafen die DJK-Kicker auch gegen Walstedde in der ersten Halbzeit vier Mal ins gegnerische Tor und sorgten so schon vor dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Loris Uhlenbrock (6.), Henrik Wiesmann (17.) und zwei Mal Alexander Klockenbusch (26., 42.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Nach der Pause verkürzte Nicolas Rosendahl auf 1:4 (75.). „Wir waren in den ersten 45 Minuten haushoch überlegen und haben da unser Spiel durchgedrückt“, war Vorwärts-Trainer Oliver Glöden zufrieden. Der zweite Durchgang gefiel dem Coach aber dann nicht so gut: „Da haben wir zu viele lange Bälle gespielt und uns dementsprechend auch das unnötige Gegentor gefangen. Das müssen wir besser runterspielen.“

Germania Lette – SuS Ennigerloh 2 4:1

Den frühen Rückstand durch Adrian Kardas (7.) drehten die Gastgeber durch Alexander Klinnert (16., 35.) und Stefan Maibaum (18.) noch vor dem Seitenwechsel zu einer 3:1-Führung. In der zweiten Halbzeit legte Maibaum dann noch einen weiteren Treffer nach (84.). Für den Vorletzten war es die neunte Niederlage in dieser Spielzeit. Für die Hausherren, die die Partie nur zu zehnt beendeten (86.), war es der fünfte Sieg.

Philipp Kaldewei Foto: Marc Kreisel

Westfalia Vorhelm – SV Neubeckum 1:3

Verdient mussten sich die Kicker aus dem Wibbeltdorf dem Tabellenzweiten geschlagen geben. Dabei bekam die Truppe von Dennis Averhage SVN-Akteur Michel Osmanovic nicht in den Griff, der alle drei Treffer für die Gäste erzielte (38., 65., 68.). Philipp Kaldewei sorgte zum Schluss noch für etwas Ergebniskosmetik (86.). „Beim 0:1 haben wir gepennt, und den anderen beiden Gegentoren sind leider individuelle Fehler vorausgegangen“, erklärte Averhage nach der zweiten Pleite in Folge. Nichtsdestotrotz habe dieses Mal die Einstellung gepasst. „Darauf können wir jetzt wieder aufbauen“, sc der Übungsleiter.

Hasan Keskin Foto: Marc Kreisel

Germania Stromberg – ASK Ahlen 4:4

Zwei Mal hatten sich die ASK-Kicker eine Zwei-Tore-Führung rausgespielt. Am Ende musste sich die Mannschaft von Trainer Serkan Aldemir aber mit einem Remis zufrieden geben. „Das war ein temporeiches Spiel von beiden Seiten. Leider hat unsere gute Leistung nicht für einen Sieg gereicht“, resümierte der Coach des Tabellenzehnten. Hasan Keskin schoss seine Farben in Front (18., 23.). Tobias Babik (25.) und Steven David James (54.) egalisierten für die Gastgeber. In Unterzahl – kurz vor der Pause sah ASKs Emre Kurt eine fragwürdige Gelb-Rote Karte (41.) – spielten sich die Gäste zwei weitere Treffer durch Behcet Gemec (59.) und Keskin (70.) heraus. Stromberg kam durch Steven David James aber erneut schnell zum Ausgleich (72., 73.).

RW Vellern – SpVg Oelde 0:2

Nach sieben Spielen ohne Sieg haben die Oelder mal wieder dreifach gepunktet. In der ersten Hälfte fielen noch keine Tore. Dafür bescherten Nils Bollmers (61.) und Enes Genc (89.) den Gästen nach dem Seitenwechsel zwei Gründe zum Jubeln.

SuS Ennigerloh – Roland Beckum 2 4:0

Der Spitzenreiter ließ sich auch nicht vom Rolands Reserve stoppen und fuhr seinen zehnten Sieg in dieser Saison ein. Vincenzo Caterisano (14.) markierte den Führungstreffer für Ennigerloh. Bastian Kux erhöhte noch vor der Pause (42.). Danach machten Ramazan Canakci (72.) und Patrick Zwoll (78.) das Ergebnis deutlich.