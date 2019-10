„Ausreden verbrennen keine Kalorien.“ Unter diesem Motto fuhren 21 Kinder und Jugendliche der ASG-Schwimmabteilung jüngst für ein Trainingslager ins spanische Calella.

Das vierköpfige Trainergespann, bestehend aus Alina Mühlenjost, Hannah Brinkmann , Jonas Leifeld und Patrick Beyer, hatte sich im Vorfeld intensive Gedanken über Trainingssteuerung und Freizeitaktivitäten gemacht und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Schwerpunkt Grundlagenausdauer

Der Tagesablauf war in vier Trainingsabschnitte unterteilt. Morgens wartete eine etwa 30 bis 45 Minuten lange Laufeinheit am Strand. Nach dem Frühstück und anschließender Fahrt ins Hallenbad nach Mataro folgte eine zweistündige Wassereinheit.

Dabei lag der Schwerpunkt im Bereich der Grundlagentechnik- und ausdauer. Danach ging es direkt Richtung Strand zum Trockentraining. Dort arbeiteten die Ahlener mit gezielten Übungen an den beim Schwimmen vernachlässigten Muskelgruppen. Zur Belohnung durften sich die Teilnehmer bei angenehmen Temperaturen im Mittelmeer entspannen. Im Anschluss warteten weitere Trockenübungen und Mannschaftsspiele zur Förderung des Teamgeists.

Mentaltraining und Ernährungsschulung

Am Abend führten die Übungsleiter zudem ein Mentaltraining durch und referierten über richtige Ernährung. Das Highlight des Trainingslagers war für viele allerdings die Schnitzeljagd in Calella. Die Betreuer hatten sich dazu verkleidet und an bestimmten Punkten positioniert. Die Standorte der Betreuer mussten die Gruppen anhand von Rätseln herausfinden. Die Verkleidungen waren dabei so gut gewählt, dass einzelne Gruppen trotz Lösung aller Rätsel die Verkleideten nicht erkannten.

Ein geplanter Ausflug nach Barcelona fiel unterdessen wegen dort stattfindender Demonstrationen aus. Stattdessen verbrachten die Ahlener den Nachmittag in Mataró in einer Shoppingmall. Die Erschöpfung ob der kräfteraubenden Trainingseinheiten nahm bei allen im Laufe der Woche immer stärker zu. Trotzdem waren viele traurig, als es schließlich auf den Heimweg ging.