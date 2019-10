In den Wochen zuvor waren sie mitunter nah dran gewesen. Jetzt haben sie bei der Zweiten der Ahlener SG nach dem 25:23-Erfolg gegen den RSVE Siegen aber auch die Gewissheit, dass sie in der Verbandsliga konkurrenzfähig sind. „Der Sieg hat unsere ansteigende Leistungskurve auch statistisch bestätigt“, sagt Kay Sparenberg .

Der ASG-Trainer gastiert mit seinem Team nun am Samstag (19.30 Uhr) bei Westfalia Hombruch. Die Dortmunder verfügen mit Marcel Vogler, Alexander Müller und den Sasse-Brüdern Ole, Torben und Jan über erfahrenes Personal, das auch schon höherklassig gespielt hat. „Trotzdem ist das Gegner in Schlagweite“, sagt Kay Sparenberg. Er wünscht sich von seiner Mannschaft, dass sie „den Angriff noch etwas erfrischender hinbekommt“ und in der Deckung weiterhin so sattelfest steht wie in den vergangenen Wochen.