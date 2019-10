So richtig traut Uwe Landau dem Braten nicht. Zwar sind seine Handballerinnen der Ahlener SG am Samstag (15.30 Uhr) in der Friedrich-Ebert-Halle gegen den 1. HC Ibbenbüren klarer Favorit. Aber genau das ist für den Trainer das Tückische. „Verlieren die Ibbenbürener bei uns, haben sie 1:9 Punkte“, rechnet Landau vor. Er erwartet demnach einen Gegner, der schon früh in der Saison mit dem Rücken zur Wand steht und entsprechend aggressiv auftreten könnte.

Der HC spiele mit viel Tempo, was der ASG entgegenkommt. „Langsam können wir ja nicht“, sagt Landau – und ergänzt „ich erwarte einen klaren Sieg“. Torfrau Luisa Holtmann und Isabell Exner könnten aus beruflichen Gründen fehlen, weshalb Uwe Landau den Kader einmal mehr mit den zwei B-Jugendlichen Victoria Kensbock und Alara Mekic auffüllen wird.