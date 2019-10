Im Normalfall darf so eine Truppe einen Landesliga-Absteiger nicht vor große Hürden stellen.

„Wir wollen den Trend fortsetzen und müssen gewinnen“, sagte denn auch SVE-Coach Schwartz nach dem jüngsten 29:24-Auswärtserfolg seiner Mannschaft beim TV Deutsche Eiche Ennigerloh. In dieser Partie hatte sich die Eintracht deutlich besser präsentiert als zuvor gegen die Soester Reserve. Der Trend ging also wieder nach oben, „auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt“, wie Schwartz zugibt.

Über Overberg weiß er, dass sie einen starken Halben haben und routiniert sind. „Ich denke, sie werden versuchen, unser Temponiedrig zu halten“, glaubt der Dolberger Trainer. Denn wenn seine Mannschaft ihre Schnelligkeit ausspiele, sei sie kaum zu stoppen. Genau das sollen die Hausherren deshalb nach dem Willen ihres Coaches tun.

Der muss dabei auf Nils Rödelbronn verzichten, der mit einem Kahnbeinbruch erneut länger ausfallen wird.