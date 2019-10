Die Kreispokal-Halbfinalpartien der Ahlener Nachwuchsfußballer im Überblick:

B-Junioren

Ahlener SG – RW Ahlen 0:2

Im direkten Duell zwischen der Kreisliga-Elf der Ahlener SG und Landesligist Rot-Weiß Ahlen triumphierte der Favorit. Kurz vor der Pause brachte Sören Jankhöfer die Gäste im Sportpark Nord in Front (38.), bevor Sven Averdung in der 71. Minute mit dem 2:0 zur Vorentscheidung traf. „Meine Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, haben nur eine halbe Chance zugelassen“, berichtete RW-Coach Christopher Nilius, der ein Sonderlob für den Kontrahenten übrig hatte: „ASG hat uns das Leben schwergemacht. Die haben gut verschoben und bis zum Schluss nicht nachgelassen.“

E.-Vorhelm – Neubeckum-V 0:5

Einen enttäuschenden Abend verlebten Ulrich Bornemann und seine SG Enniger/Vorhelm. Nach einem 0:0 zur Pause fielen die Beckum-Bezwinger nach dem Seitenwechsel auseinander und mussten letztlich fünf Gegentore hinnehmen. „Das ist so ein bisschen die Geschichte unserer Saison. Wir hatten zwischenzeitlich alles im Griff und hatten auch mehr Chancen. Dann lagen wir nach einem Konter und einem doofen Fehler 0:2 hinten und haben das Fußballspielen wieder komplett eingestellt. Schade, dass wir die Chance aufs Finale so einfach weggeworfen haben“, so Bornemann.

C-Junioren

RW Ahlen – Beckum 2:1 n.V.

Einen Pokalabend wie man ihn sich vorstellt, erlebten die C-Junioren von RW Ahlen. Die Bezirksliga-Elf war als Underdog ins Auswärtsspiel gegen Landesligist Beckumer Spielvereinigung gegangen und zeigte sich von seiner besten Seite. Zur Halbzeit lagen die Gastgeber durch das Tor von Cris Ojo (13.) verdient vorne, kassierten in der zweiten Hälfte aber den 1:1-Ausgleich. In der Verlängerung verbuchten die Rot-Weißen dann erneut mehrere Topchancen und Batin Akkaya nutzte eine davon zum umjubelten 2:1-Siegtreffer. „Riesenlob an meine Mannschaft, sie hat saustark gekämpft. Wir haben hier hochverdient gewonnen“, freute sich RWA-Trainer Marcus Haupt.