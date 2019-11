Überragender Maurice Behrends – Ahlener SG schlägt TuS Volmetal

Maurice Behrends (ASG) und Sydney Quick (TuS) im Kasten waren in der ersten Hälfte neben Volmetals Jan König die spielbestimmenden Akteure. Am Ende durfte das nur noch Behrends wirklich von sich behaupten, der neben einer wiedererstarkten Ahlener Mannschaft der Garant für den zweiten Saisonsieg war. Den fuhr die ASG am Ende ungefährdet mit 30:20 (15:11) ein.

Die Hausherren starteten gut, lagen nach drei Minuten durch zwei Treffer von Philipp Lemke bereits mit 2:0 vorne und hatten mehrfach die Chance auf das dritte Tor. Das aber ließen sie zunächst durch Fehlpässe oder übereilte Abschlüsse liegen. Zum Glück machten die Volmetaler in dieser hektisch wirkenden Phase das Gleiche und kamen so auch erst spät zum 2:2-Ausgleich durch zwei Treffer von Jan Magnus König. Vor allem weil Ahlens Keeper gleich zu Beginn schon glänzend aufgelegt war und fünf Mal parierte, setzte sich seine Mannschaft auf 5:2 (11.) und 7:4 (15) ab.

Dass es nicht noch deutlich mehr Vorsprung wurde, lag dann an Sydney Quick, dem Volmetaler Torhüter, der nun ebenfalls bärenstark unterwegs war und in den nächsten Minuten gleich drei, vier freie Würfe entschärfte. Das brachte die Gäste zunächst zurück ins Spiel (6:7, 17.), dann zum 8:8-Ausgleich (18.) und schließlich sogar zu ihrer ersten Führung in der 23. Minute (9:10).

Was die beiden Torhüter in dieser Phase veranstalteten, muss man sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, denn das wirkte schon fast wie ein Privatduell. Beide hatten nach rund 25 Minuten schon jeweils mehr als zehn Bälle abgewehrt. Quick ein paar mehr aus dem Spiel heraus, Behrends dafür schon zwei Siebenmeter entschärft.

Oder anders ausgedrückt: Die berechtigte Frage war zu diesem Zeitpunkt, welche Angriffsreihe mehr Angst vor ihrem Gegenspieler hatte. Gegen Ende der ersten Hälfte schienen es die Volmetaler zu sein, die nun an Behrends schier verzweifelten, während auf der anderen Seite die Ahlener endlich wieder sicher trafen und ihre Führung zum 15:11 (29.) ausbauten. Zudem hatten sie nun auch Volmetals König, der bereits acht Mal getroffen hatte, besser im Griff.

Zu Beginn der zweiten Hälfte fehlte der bis dahin wichtigste Mann auf TuS-Seite sogar ganz, kam erst eine Viertelstunde später wieder rein. Das machte die Sache für die Bertow-Sieben zumindest nicht schwerer. Die Hausherren hielten ihren Vorteil stabil und führten relativ ungefährdet mit 18:13 (34.) und 21:15 (46.).

Drei Minuten später schien es dem zuletzt leidgeprüften Ahlener Publikum langsam zu dämmern, dass nach langer Zeit endlich mal wieder ein Sieg drin sein könnte. Die Treffer von Jannis Fauteck und Philipp Dommermuth zum 24:28 (49.) wurden bereits lautstark bejubelt. Als dann wenig später Maurice Behrends seinen sage und schreibe vierten Siebenmeter abwehrte und auf der Gegenseite Philipp Lemke zum 26:18 traf, war auch dem Letzten klar: Das muss es heute gewesen sein.

Und genau so kam es auch: Die Volmetaler Gegenwehr war gebrochen, die Hausherren hatten nun wenig Probleme, immer weiter wegzuziehen. In den letzten acht Minuten ging es nur noch um die Höhe des Sieges. Der zweite Saisonerfolg war nach - endlich einmal - zwei guten Halbzeiten eingefahren.