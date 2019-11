Das Endergebnis von 35:21 war deutlich – und verdient war es auch. Nur musste Eintracht Dolbergs Coach Andreas Schwartz dafür erst eine Gardinenpredigt loslassen. Seine Truppe hatte es in der Bezirksliga-Partie gegen Schlusslicht TuS Eintracht Overberge einfach viel zu lässig angehen lassen und den Gegner so unnötig stark gemacht.

Nach dem guten Beginn mit der 5:1-Führung (5.) habe seine Mannschaft „einfach das Handballspielen eingestellt“, gab Schwartz zu Protokoll. Nichts war mehr zu sehen vom anfänglich schnellen Spiel, Overberge zog sogar zum 8:9 (16.) vorbei. Erst gegen Ende der ersten Hälfte lagen die Dolberger wieder mit 15:11 vorne.

„In der Kabine habe ich die Jungs dann daran erinnert, dass wir eine Bewegungssportart ausüben", so Schwartz schmunzelnd. Er machte das deutlich lauter – aber immerhin mit Erfolg. Nach dem 18:11 (34.) war schnell klar, wer die Platte als Sieger verlassen würde und Schwartz versöhnt. „Es ist halt eine junge Truppe, die man permanent motivieren muss. Oder auf deutsch gesagt: der man permanent in den Arsch treten muss“, so der Trainer lachend. Wenn‘s hilft...

SVE : Heißt (4), Heickmann (1), Westhues (3), Muer, Schröer (5), Johannwiemann (4), Krabus (7/1), Sumpmann (1), Brentrup (3), Schlieper, Heising (2), Supenkamp (5), Mächling, Lauf (1).