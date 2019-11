Sebastian Kastner war zufrieden. „Das war ein gut anzuschauendes Spiel“, sagte er über den 23:15-Erfolg seiner Bezirksliga-Mannschaft gegen den ASV Hamm. „Wir hatten sie eigentlich immer im Griff trotz wenig Personal“, lobte der Eintracht-Trainer.

Zu den zahlreichen Kranken gesellte sich zwar kurzfristig auch noch Lisa Kreitinger. Die aber wurde von Hanna Lohrmann und Caroline Echtermann aus der Zweiten gut vertreten. Zur Pause führten die Dolberger Handballerinnen deshalb bereits relativ sicher mit 13:8.

Erst als Steineschmeißerin Aline Thier dann wegen ihrer dritten Zeitstrafe raus musste, wurde es schwieriger. „Da hat uns im Rückraum einiges gefehlt. Trotzdem haben wir es dann noch gut gelöst“, so Kastner. Die Gäste aus Hamm seien eigentlich nie für den Sieg in Frage gekommen. Bereits in der 48. Minute beim Stand von 20:13 sei das Ding druchgewesen.