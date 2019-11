Eine durchwachsene Leistung hat den Bezirksliga-Handballerinnen von Eintracht Dolberg gereicht, um mit 25:23 (10:13) beim Lüner SV zu gewinnen.

Nach starken ersten zehn Minuten „haben wir bis zur Pause überhaupt keinen Handball mehr gespielt“, monierte Sebastian Kastner . Dolbergs Trainer sah eine „total pomadige“ Vorstellung seines Teams, das „Schlafwagen-Handball vom Allerfeinsten“ bot. Das nutzten die Gastgeberinnen, die über 4:7 und 9:9 zur Pause schließlich mit 13:10 folgerichtig vorne lagen.

Nach einer lautstarken Kabinenansprache Kastners fand die Eintracht nach Wiederanpfiff wieder einigermaßen in die Spur. Vor allem Torfrau Anna Borgerding hielt die Gäste mit guten Parden im Rennen. Erst mit dem 15:16 (38.) hatten die Dolbergerinnen allmählich wieder mehr Zugriff. Lünen ließ sich aber nicht so leicht abschütteln – auch weil die Eintracht im Angriff weiterhin viel zu behäbig agierte. Erst in der 55. Minute gelang es ihr, sich zum 24:22 abzusetzen und den Sieg letztlich doch noch einzufahren. „Dass wir uns während des Spiels solche Pausen nehmen, ist nicht gerade der Knaller“, befand Kastner.

SVE: Borgerding, Range – Sahm (1), Krupski (2), Falk (4), Kaplan (2), Czajor (3), Thier (8), Kocker (1), Kreitinger (4), Westerfellhaus, Mächling