Drachentöter mit Löwenherz: Ahlener SG bezwingt SGSH Dragons

Sie nahmen es mit Drachen auf und begegneten ihnen mit einem Löwenherz. Die Ahlener SG hat die SG Schalksmühle-Halver Dragons mit 29:28 (15:17) gezähmt und ihren zweiten Sieg in Folge gelandet.

Es war ein ungemein wertvoller Erfolg für die Mannschaft von Sascha Bertow , die sich gegen den Tabellenfünften in kämpferischer Hinsicht die Bestnote verdiente. „Es war ein super Kampfspiel. Wir haben uns unglaublich gut verkauft und nie aufgesteckt“, hielt Trainer Sascha Bertow stolz fest.

Kaum eine Atempause

Die Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle sahen eine Begegnung zweier Teams, die sich und dem Publikum kaum eine Atempause gönnten. Die ASG legte furios los, lag mit 4:2 (6.) und 6:4 (8.) vorne. Die Gäste ließ dies unbeeindruckt, beim 8:9 (13.) rissen sie die Führung vorerst an sich. Ihren Halblinken Christoph Klasmann kriegten die Ahlener zu keiner Zeit unter Kontrolle. Wie ein Irrwisch flog Klasmann über die Platte, schoss aus allen Lagen – und traf meistens ins Ziel. Nach einer knappen Viertelstunde beorderte ASG-Trainer Bertow Sven Kroker für Maurice Behrens zwischen die Pfosten.

Und es war Kroker, der zumindest ab und an ein Stoppschild für Klasmann, aber auch dessen Kollege setzte. In der 24. Minute hatte Philipp Lemke für die Gastgeber nochmals zum 14:14 egalisiert. Aber erst unmittelbar vor der Halbzeitsirene gelang David Wiencek der nächste Treffer zum 15:17-Pausenrückstand. In der ersten Hälfte hatten die Ahlener anders al die Gäste bisweilen wesentlich härter für ihre Tore arbeiten müssen. Wer deshalb einen Substanzverlust im zweiten Abschnitt erwartete, sah sich getäuscht.

Wie ein Terrier

Die Ahlener steigerten sich sogar noch. Einem Terrier gleich bissen sie sich immer stärker in die Partie. Dass sie nach Wiederanpfiff eine doppelte Überzahl (32.) nicht nutzten, fiel deshalb nicht weiter ins Gewicht. Per Drei-Tore-Lauf von Niklas Seifert, Luca Sackmann und Jannis Fauteck machte die ASG aus einem 18:19 binnen zwei Minuten ein 20:19 (38.). Die Begegnung war nun vollkommen offen – aus einem 22:20 wurde ruckzuck ein 22:23 (48.), auch weil SGSH-Tormann Ante Vukas einen zu laschen Siebenmeter David Wienceks parierte. Doch der kurz zuvor eingewechselte Mattes Rogowski verlieh dem Ahlener Auftritt in der Schlussviertelstunde die entscheidenden Konturen.

„Er hat unser Spiel super gelenkt und immer wieder Situationen für die Halben geschaffen“, lobte Sascha Bertow seinen Kapitän ausdrücklich. Zudem lief Sven Kroker zur Höchstform auf, parierte etliche Bälle. So übernahmen die Ahlener nun wieder die Führung zum 25:23 (50.), um sie kurz darauf abermals an die Gäste abzutreten (26:27/55.). Es war das letzte Mal, denn David Wiencek und Philipp Dommermuth sorgten bei einem weiteren Gegentreffer von David Klasmann für einen abermaligen Gleichstand (28:28/57.).

Rogowski setzt den Schlusspunkt

Die Gäste waren nun im Ballbesitz, setzten ihren Versuch durch Dragan Tubic 45 Sekunden vor dem Ende an den Pfosten. Sascha Bertow nahm eine letzte Auszeit. Noch 28 Sekunden. Zeit für das Löwenherz. Vier Sekunden vor dem Ende schlüpfte Mattes Rogowski in die Rolle des Drachentöters, nahm Maß – und traf zum 29:28. „Ein riesen Sieg für uns – gerade in unserer Situation. Endlich haben wir uns mal belohnt“, jubelte Rechtsaußen Thies Hülsbusch.

Torwart Sven Kroker versicherte: „Bei uns kämpft jeder um jeden Punkt. Was den Abstiegskampf angeht, mache ich mir keine Sorgen.“ Nach diesem Auftritt mag man ihm vollumfänglich glauben.