Das Warten hat sich gelohnt: RW Ahlen gewinnt dank Sven Höveler in Herne

Sven Höveler hieß das Glückskind, das nach anstrengenden 90 Minuten gebührend von seinen Mitspielern gefeiert wurde. Denn bei diesem einen Tor für die Ahlener, die schließlich mit 1:0 in Herne gewannen, blieb es. Gefeiert wurde Höveler aber nicht nur für den Treffer an sich, sondern auch für das Wie.

Denn es war kein wuchtiger Kopfball nach einer Ecke, wie man bei einem Innenverteidiger mutmaßen würde. Stattdessen verwertete der 27-Jährige einen feinen Schnittstellenpass von Pascal Schmidt . Vorausgegangen war dem aber tatsächlich eine scheinbar geklärte Ecke.

Für die Gäste hätte das 1:0 der Knotenlöser sein können. X-Mal hatten sie bis dahin schon versucht, an Hernes Schlussmann Ricardo Seifried vorbeizukommen. Doch immer stand etwas im Weg: Seifried selbst, der Pfosten, die Latte, das Außennetz oder einfach nur das eigene Unvermögen.

Überlegen waren die Ahlener schon vor der Gelb-Roten Karte gegen Westfalias Kai Hatano (36.) gewesen. Der hatte sich kurz vor der Halbzeitpause binnen gut einer Minute erst ein Foul an Rene Lindner erlaubt und dann noch gleich ein taktisches Vergehen gegen den späteren Torschützen Höveler hinterhergeschoben. In Überzahl war es für die Rot-Weißen noch leichter, ihre Dominanz auf den Rasen zu bringen. Nur in Zählbares münzten sie diese auch weiterhin nicht um.

In Hälfte eins hatten noch Enes Güney (2.), Pascal Schmidt (25./Pfosten) und Timon Schmitz (44.) die besten Gelegenheiten vergeben. Für Herne hatten Maurice Temme und Hatano gute Einschussmöglichkeiten. Temmes Versuch landete jedoch auf der Latte (12.), Hatano verzog frei stehend (19.). Nach dem Seitenwechsel scheiterten – wiederum für RWA – Lukas Berger (59.) am Außennetz, Höveler, Luca Steinfeldt, Schmidt und schließlich Akil Cömcü – alle zwischen dem 1:0 und der 80. Minute. Danach hatten Schmidt und Eickhoff den zweiten Treffer auf dem Fuß.

Mit dem 2:0 wäre angesichts der rot-weißen Überlegenheit wohl der Deckel drauf gewesen. So mussten die Ahlener aber weiter um ihre knappe Führung bibbern. Klar, dass Herne in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne warf – inklusive des eigenen Torhüters. Ismail Budak hätte das fast ausgenutzt. Doch trotz des völlig verwaisten Kastens schloss er seinen Konter nicht richtig ab.

Das machte aber dann auch nichts mehr, denn kurz drauf war Schluss. Das lange Warten auf das eine Tor hatte sich also immerhin gelohnt.

Dementsprechend brauchte sich RWA-Coach Christian Britscho angesichts des sechsten Sieges in Folge und zurück auf Tabellenplatz zwei auch nicht groß über die mangelnde Chancenverwertung ärgern. „Fußballerisch war das kein Leckerbissen. Trotzdem hatten wir nach der Gelb-Roten-Karte Oberwasser und haben uns im Fünf-Minuten-Takt Chancen erarbeitet“, lobte der Trainer.

Drei Spiele sind es nun noch bis zur Winterpause. „Da werden wir auspressen, was auszupressen geht. Was im Ergebnis dabei rauskommt, weiß ich natürlich nicht. Aber die Jungs geben immer so Gas. Wir bleiben jetzt dran“, so Britscho.

Statistik

Herne: Seifried - Temme, Haar, Sengün, Duyar - Pakowski, Ciccarelli, Fuchs, Hatano - Stawski, Smykac

Wechsel: 67. Kühn für Cicarelli, 78, Jünemann für Pakowski, 78. Rösler für Smykac

RWA: Schipmann - Berger, Lindner, Höveler, Schurig - Eickhoff, Schmitz - Mai, Schmidt, Güney - Steinfeldt

Wechsel: 68, Cömcü für Güney und Zengin für Mai, 74. Onucka für Steinfeldt, 82. Budak für Schmidt

Gelbe bzw. Gelb-Rot, Duyar, Haar, Hatano (GR), Onucka, Höveler

Beste: Temme, Schmidt