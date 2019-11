„Es sieht nicht gut aus“, sagte Sparenberg am Sonntagabend. Genaueres über die Diagnose konnte er da noch nicht sagen. „Absolut unnötig“ fand er jedoch das harte Einsteigen von Hinterdings Gegenspieler in den Schlussminuten, als die Partie längst zugunsten der Gäste entschieden war. „Jetzt kann ich Lukas erstmal nur alles Gute wünschen“, so Sparenberg, der Hinterdings Ausfall als schweren Verlust bezeichnete.

Er passte teilweise zu einer Partie, die die Ahlener schon in der ersten Hälfte verloren hatten. Und dann auch wieder nicht, denn nach der Pause hatte die Sparenberg-Sieben eigentlich große Moral gezeigt und den Rückstand noch in erträglichen Grenzen gehalten.

In Hälfte eins gab es keinen Zweifel an der Überlegenheit Bommerns. Der Ligaprimus hatte das Ahlener Kreisläuferspiel gut unterbunden und konsequent die Führung von 3:0 (3.) auf 11:6 (17.) und schließlich 19:8 zur Pause ausgebaut. „Das war sehr souverän“, musste Sparenberg eingestehen. Seine ASG kam erst in der Schlussphase besser zum Zug. An der Niederlage war da längst nicht mehr zu rütteln.

ASG 2: Hüsken, Rotert, Horn (12/6), Osthaus (6), Lauenstein (1), Funke, Gatzemeier (2), Scheemann (1), Hubbig (1), Wilmes, Wienecke (2).