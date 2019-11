Bigpoint im Abstiegskampf: Suryoye Ahlen erwischt Vorwärts Ahlen eiskalt

Die Underdog-Rolle scheint Suryoye Ahlen zu liegen. Diese Stärke stellte die Truppe von Spielertrainer Dennis Tulgay beim 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den Stadtrivalen Vorwärts Ahlen mal wieder eindrucksvoll unter Beweis. Auch das nötige Quäntchen Glück und ein überragender Alexander Küch im SKS-Gehäuse trugen ihren Teil zum vierten Erfolg des Aufsteigers bei. Die DJK bekleckerte sich vor heimischem Publikum bei ihrer insgesamt fünften Saisonpleite derweil nicht gerade mit Ruhm.

„Die Niederlage und so ein Auftreten meiner Mannschaft habe ich nicht erwartet“, gestand Coach Oliver Glöden . „Eigentlich dachte ich, dass ein schlechtes Spiel reicht. Aber wir haben genau da weitergemacht, wo wir in Vellern aufgehört haben. Im Gesamtbild passte es einfach nicht“, zürnte Glöden. Zudem habe sein Team zu langsam verschoben.

Große Leidenschaft und viel Herz

Lob hatte der Vorwärts-Trainer unterdessen für Suryoye im Gepäck: „Die haben mit großer Leidenschaft verteidigt und ihre Chancen genutzt.“ Das sah auch sein Gegenüber so. „Wir haben mit allen Mitteln dagegengehalten und Herz gezeigt. Bei Vorwärts gewinnen nicht viele Mannschaften. Wir haben über 90 Minuten gekämpft und uns wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt“, befand Dennis Tulgay.

Fußball-Kreisliga A Beckum: Vorwärts Ahlen – Suryoye Ahlen 0:1

Dabei hatte Suryoye die Chancenverteilung eigentlich gar nicht auf seiner Seite. „Wir wollten die schnellen und starken Außenspieler von Vorwärts ausschalten und denen wenig Raum lassen. Deswegen haben wir auf den Außenbahnen immer mit zwei Verteidigern angegriffen“, legte Tulgay den Matchplan offen. „Aber wir konnten unmöglich alle Möglichkeiten verhindern.“ Denn davon gab es viele für die Gastgeber: Unter anderem ließen Sebastian Aksan, Stefanos Dontsis und Alexander Klockenbusch ihre aussichtsreichen Gelegenheiten ungenutzt.

Tarambuskas trifft gegen Ex-Club

„Wir haben oft die falsche Entscheidung getroffen und SKS durch unsere Nachlässigkeit stark gemacht“, sagte Glöden. Hinzu seien zwei Aluminiumtreffer gekommen. Außerdem hatte Suryoye-Schlussmann Alexander Küch des Öfteren seine Finger mit im Spiel. „Der hat Sachen rausgeholt – unglaublich. Einfach ein Bombentag von ihm“, lobte Tulgay seinen Keeper.

In der Offensive profitierte Petros Tarambuskas von einem Abspielfehler in der Vorwärts-Defensive und besorgte so im Eins-gegen-Eins mit DJK-Torhüter Christian Splett die Führung gegen seinen Ex-Club (23.). Danach blieb es bis zum Schlusspfiff spannend, weil eben auch Abdel Bantal, Tarambuskas oder Laurenz Seiler nicht noch einmal für den Aufsteiger einnetzen konnten.

Vorwärts: Splett – Hahne, L. Uhlenbrock, Klockenbusch (74. Kreft), Aksan, Dontsis, Ortmann, Schramm, N. Uhlenbrock, Kroll, Nieddu (68. Wiesmann)

Suryoye: Küch – Schuricht, Rumanes, Müller, Senlik, Albayrak (25. Seiler), Kocak (81. D. Tulgay), Tarambuskas, Hantal, Türkoglu, L. Tulgay

Weitere Partien des 15. Spieltags im Überblick:

Roland Beckum 2 – Germania Stromberg 2:2

Zwei Mal gingen die Gäste in Führung gegangen, zwei Mal fand Rolands Zweitvertretung die passende Antwort. Steven David James schoss Stromberg in Front (22.). Zenel Ajazi glich vier Minuten später aus (26.). Felix Harloff gelang nach der Pause erneut die Führung (56.), doch Louis Joselin Diehl sicherte den Gastgebern per Strafstoß in der letzten Minute noch einen Punkt.

Aramäer Ahlen – SuS Enniger 1:2

Das altbekannte Problem kam für Aramäer Ahlen gegen den Tabellenzwölften wieder zum Tragen. „Wir haben uns kaum Torchancen herausgespielt und wenn doch fehlte die Durchschlagskraft“, sagte Co-Trainer Heinz Schroth. Ebenso seien seiner Elf zwei „krasse Abwehrfehler“ unterlaufen, die Lukas Baxheinrich (29.) und Enzo Engelmeyer (52.) für Enniger eiskalt ausnutzten. Der Anschlusstreffer durch Thomas Tunc kam für das Schlusslicht zu spät (89.). „Wir haben sehr defensiv angefangen und wollten dann mehr Druck aufbauen. Das hat aber nicht geklappt“, so Schroth. In der 14-tätigen Pause wollen die Gastgeber jetzt die Köpfe freibekommen.

Fortuna Walstedde – SuS Ennigerloh 1:1

Die Walstedder belohnten sich nicht für einen richtig starken Auftritt und kamen am Ende nicht über ein Remis hinaus. Ennigerlohs Oguzhan Yildirim flog aufgrund einer Tätlichkeit schon früh vom Platz (23.). Der schnellen und gut anzuschauenden Partie schadete das aber nicht. Im Gegenteil: Lars Paschko besorgte den Führungstreffer für die Fortunen (33.). Weitere gute Möglichkeiten auf beiden Seiten vereitelten die gut aufgelegten Torhüter. In der 81. Minute glich Hendrik Hohmann für den Spitzenreiter aber doch noch aus.

Westfalia Vorhelm – RW Vellern 3:0

Lange mussten die Vorhelmer auf ihren ersten Treffer warten. Als dieser dann aber durch Davin Wöstmann nach einem Foulelfmeter gefallen war (78.), legte die Elf von Trainer Dennis Averhage schnell zwei weitere Tore durch Marvin Brüggemann (83.) und Philipp Woestmann (87.) nach. „Vellern hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn wir hier mit 5:0 oder 6:0 den Platz verlassen“, berichtete der TuS-Coach. „Wir haben von Anfang an die Partie kontrolliert und nicht eine Chance zugelassen.“ Ausbaufähig sei dagegen die Chancenverwertung gewesen. „Es war oft ein Bein von Vellern dazwischen. Der Keeper von denen hat auch überragend gehalten“, bemerkte Averhage. Die Gäste beendenden die Begegnung wegen einer Ampelkarte nur zu zehnt (77.).

ASK Ahlen – TuS Wadersloh 0:3

Wadersloh scheint ASK Ahlen nicht zu liegen. Denn auch im dritten Aufeinandertreffen – in der vergangenen Spielzeit unterlag die Truppe von Serkan Aldemir ebenfalls zwei Mal – hatten die Gastgeber das Nachsehen. Der Knackpunkt: Eine miserable Anfangsphase. „Wir haben in den ersten 25 Minuten gepennt und nicht einen Zweikampf angenommen. Das hat Wadersloh eiskalt ausgenutzt“, berichtete Aldemir. Florian Burmann (20.), Linus Nienaber (25.) und Rudi Milberger (31.) erzielten die Treffer für die Gäste. Kurz vor Schluss flog Ahlens Burhan Altun nach einem „robusten Foul“ vom Platz (88.).

SuS Ennigerloh 2 – SV Neubeckum 2:5

Neubeckum nutzte den Patzer Ennigerlohs aus und ist nun wieder punktgleich mit dem Spitzenreiter. Dazu reichte ein Erfolg über die Zweitvertretung des SuS. Nabil Katileh (3., 26.) und Timo Wagner (45.) markierten die Treffer des SVN vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel waren Michel Osmanovic (65.) und erneut Wagner (68.) für die Gäste zur Stelle. Die Hausherren betrieben durch Alex Scheljakob (31.) und Eduard Wart (86.) etwas Ergebniskosmetik.

SpVg Oelde – Germania Lette 0:6

Mit einer furiosen zweiten Halbzeit fertigte Lette die Gastgeber ab. Artur Sperle brachte seine Farben im ersten Durchgang in Front (21.). Marc-Rene Witte (60.), Sperle mit seinem zweiten Streich (65.), Can Görgü (69., 78.) und Lukas Stertkamp (88.) machten es nach dem Seitenwechsel dann aber mehr als eindeutig.