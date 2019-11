Schon in den Doppeln wurde die DJK erstmals Opfer der eigenen Unzulänglichkeit. Daniel Huesmann / Tobias Mentrup verschliefen die ersten beiden Sätze, konnten das 2:3 nicht mehr abwenden. Auch Philip Maack/Steffen Schulze Middendorf ließen sich leichtfertig in den Entscheidungsdurchgang zwingen, wo sie den Kürzeren zogen. So ging Ahlen bereit mit einem 1:2-Rückstand in die Einzel. Und auch dort lief es zunächst nicht wirklich besser.

Zwar schlug Huesmann Münsters Spitzenspieler klar. Jürgen Steinle und Marian Schwarz unterlagen allerdings. Erst Maack und Mentrup sorgten mit ihren Erfolgen für den 4:4-Ausgleich. Zum Abschluss der ersten Runde gab Schulze Middendorf, der einen rabenschwarzen Tag erwischt hatte, sein Duell jedoch ab. Münster führte nun also wieder 5:4.

Im zweiten Abschnitt wachte Vorwärts auf: Steinle, Huesmann, Maack und Schwarz gewannen allesamt souverän, stellten das Ergebnis auf 8:5 für die Gäste. Doch Schulze Middendorf, Mentrup und das Abschlussdoppel Steinle/Schwarz unterlagen.