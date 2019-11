Leichtathletik: 18. Nikolauf in Everswinkel am 7. Dezember

Everswinkel -

In weniger als drei Wochen ist es soweit: Am Samstag, 7. Dezember, findet in Everswinkel die 18. Auflage des Volksbank-Nikolaufs statt. Der ist zugleich der Abschluss der kreisweiten Laufserie.