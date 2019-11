Nur noch vier Mannschaften sind im Krombacher-Kreispokal vertreten. Oder anders ausgedrückt: Es steht bereits das Halbfinale des Wettbewerbs an. Oberligist Rot-Weiß Ahlen als höchstklassiger Vertreter ist Favorit auf den Titel und erst recht in der Begegnung am Freitag beim TuS Wadersloh (19.15 Uhr, Kunstrasen Wadersloh).

Die Hausherren spielen bisher zwar eine sehr ordentliche Runde in der Kreisliga A, sind aktuell Vierter und haben zuletzt ASK Ahlen mit 3:0 bezwungen. Top drauf ist aber bekanntlich auch Rot-Weiß Ahlen, das am vergangenen Sonntag mit einem 1:0-Erfolg über Westfalia Herne Platz zwei zurückerobert hat. Im anderen Semifinale empfängt am Samstag Kreisligist SuS Ennigerloh den Landesligisten SpVg Beckum.