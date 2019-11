Mit 30:34 mussten sich die Drittliga-Handballer von der Werse am Ende geschlagen geben. Das war nicht allzu deutlich. Zudem gelang ihnen mit jeweils 15:17 zwei nominell komplett identische Spielhälften. Diese Tatsache überdeckt allerdings ein wenig, dass sich die Ahlener erst gegen Ende der Partie wieder heranschlichen. Schon mit dem Start in Durchgang zwei war Lippes Reserve enteilt und ließ die ASG auch nicht mehr in Schlagdistanz kommen.

Das war vor dem Kabinengang noch völlig anders gewesen. Gegen den Zusammenschluss der HSG Augustdorf-Hövelhof und des TBV Lemgo 2 erwischten die Gäste einen guten Start und führten in der 7. Minute mit 5:3. Das 5:4 ein paar Sekunden später sollte dann aber die letzte Ahlener Führung bleiben. Die Hausherren zogen per Fünf-Tore-Lauf auf 8:5 (11.) vorbei.

David Wienceck, Philipp Dommermuth und Luca Sackmann sorgten noch einmal für den 8:8-Ausgleich. Doch wiederum nur drei Zeigerumdrehungen später, hatte Lippes Zweite sich wieder ein ordentliches Polster herausgespielt (14:10.). Vor allem den schnellen Außen Maxim Schalles, der am Ende mit zwölf Treffern (zwei Siebenmeter) bester Schütze der Partie wurde, bekamen die Ahlener nicht gestoppt.

Zur Pause hielten sie den Rückstand dennoch in engen Grenzen. Der Start in Hälfte zwei glückte den Hausherren dann aber deutlich besser: Lippes 24-17-Führung in der 38. Minute war ein ziemliches Pfund. Und als selbst neun Minuten vor dem Ende der Abstand noch nahezu gleich geblieben war (29:23), stand der Sieger so gut wie fest. ASG-Coach Sascha Bertow versuchte es in der Auszeit noch einmal mit Feinjustierung, mehr als etwas Ergebniskosmetik gelang seinen Schützlingen aber nicht mehr.

Mit 8:8 Punkten verbleiben die nach zuletzt zwei Siegen auf Platz 14. Kommenden Samstag, 30. November, ist der Tabellenvierte TuS Spenge zu Gast.