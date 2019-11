Das Endergebnis fiel mit 45:18 (23:8) dementsprechend überdeutlich aus. SVE-Coach Andreas Schwartz hatte also genau das bekommen, was er sich erhofft hatte: Vor dem Spitzenspiel kommende Woche beim TV Beckum (3.) wollte er sehen, dass seine Mannschaft in Form ist.

Das bewies die Eintracht gegen Brambauers Reserve von Minute eins an. Über 6:2 (7.) und 13:4 (18.) waren schon beim Pausenstand von 23:8 alle Unklarheiten beseitigt. Daran knüpften die Dolberger mit dem Start in Hälfte zwei nahtlos an. Nach 40 Minuten stand es bereits 30:10. Warum die Gäste bisher noch keinen Punkt auf dem Konto haben, war klar erkennbar. Zudem waren sie auch noch personell dezimiert angereist.

SVE-Coach Andreas Schwartz wollte den erwartbaren Erfolg deshalb auch nicht zu hoch hängen, lobte aber die Konsequenz seiner Sieben. „Die Jungs haben das ganz seriös runtergespielt. Kein Hacke-Spitze-1-2-3, sondern ganz konzentriert. Das ist bei so einem Spielverlauf schwerer, als es sich anhört.“

Mit nun 10:4 Punkten liegen die Dolberger auf Rang fünf und könnten nächste Woche mit dem TV Beckum gleichziehen. Das Derby wird also noch spanndender als ohnehin schon.

SVE : Muer, Mächling – Heißt (4), Heickmann (5), Westhues (3), Sumpmann (4), Johannwiemann (3), Krabus (11/2), Schlieper (3), Heising (5), Supenkamp (6/2), Fischer (1).