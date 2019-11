Hinten raus wurde es überraschend deutlich. Bis zur 45. Minute hatten die Ahlener Landesliga-Handballerinnen gerade mal zwei Tore Vorsprung gehabt. Am Ende sprang gegen den aktuellen Tabellenzweiten TuS Ravensberg trotzdem ein klarer 30:23 (15:12)-Auswärtssieg heraus.

Und der war auch in der Höhe „völlig verdient“, wie ASG-Trainer Uwe Landau mit großer Genugtuung sagte. „Die Damen haben einen guten Job gemacht und sich für ihre Arbeit der vergangenen Wochen belohnt. Das hat vor großer Kulisse richtig Spaß gemacht“, lobte Landau.

Dazu hatte er auch allen Grund. Denn seine Mannschaft trat trotz der rund 170 Zuschauer gegen sich sehr dominant auf, spielte mit viel Tempo in der ersten und zweiten Welle und hatte in Maike Drewes und Sandy Fitzek zwei bärenstarken Außen, die allein für 17 Treffer verantwortlich zeichneten. Besonders bei Drewes freute das den Coach ungemein, hatte die doch noch vor Wochenfrist mit sich selbst gehadert. Nun traf sie am Fließband.

Landau fand aber auch die Deckungsarbeit seiner Mannschaft sehr stark. In der entscheidenden Phase – in den zehn Minuten vom 22:20 bis zum 27:20 (55.) – habe die ASG zudem „wunderbar spielerische Lösungen gesucht“, so Landau. Dessen Fazit: „So stelle ich mir die ASG-Damen immer vor.“

ASG-Damen: Holtmann – C. Fitzek (2), Ortmann (1), Bruland (1), Clement (2), Colbatzki (7/2), Barthel, S. Fitzek (7), Drewes (10), Grabes, Dodt.