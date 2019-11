Selim Smajkic ist nicht länger Trainer von Aramäer Ahlen. Ausschlaggebend für die Trennung war aber nicht die magere Ausbeute des A-Kreisligisten, der mit gerade mal sechs Punkten am Tabellenende steht. „Selim verlässt uns auf eigenen Wunsch und hört von sich aus auf“, sagt Vorsitzender Ilyas Celik . Vor einigen Wochen hatte sich Smajkic im Training einen Riss der Wadenmuskulatur zugezogen, konnte zuletzt kaum mehr stehen. Angesichts dieser starken gesundheitlichen Einschränkungen war für Smajkic der Trainingsbetrieb kaum mehr durchzuführen. An seiner Stelle übernehmen nun vorübergehend Vorstandsmitglied Gabriel Cicek, Spieler David Sari und der bisherige Co-Trainer Heinz Schroth als Dreigestirn die Mannschaft, bis ein neuer Coach gefunden ist. „Spätestens zur Rückrunde möchten wir einen neuen Trainer präsentieren“, kündigt Aramäer-Vorsitzender Ilyas Celik an. Smajkic selbst war gestern nicht zu erreichen.