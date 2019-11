Nike Möllers von der LG Ahlen ist nun offiziell für den D-Kader des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) nominiert worden. Die Kaderberufung in das goldgas-Talent-Team durch die verantwortlichen FLVW-Landestrainer geht auf die starken und vor allem kontinuierlichen Leistungen der 15-jährigen Athletin aus der vergangenen Sommersaison zurück.

Mit 12,32 Sekunden über 100 Meter schraubte sie im Jahnstadion in Oelde ihre persönliche Bestleistung um fast eine halbe Sekunde nach oben und platzierte sich damit auf Rang 13 in der deutschen Bestenliste der W15. In den Blickpunkt des Verbandes rückte Möllers aber mit ihren Ergebnissen im Weitsprung. Hier verbesserte sie sich ebenfalls in Oelde auf 5,42 Meter und vertrat den FLVW beim Ländervergleichskampf gegen die Niederlande zum ersten Mal auf internationaler Bühne.

Training am Landesleistungsstützpunkt

„Die Berufung bedeutet nun, dass Nike an den Kadermaßnahmen teilnehmen und auch bei mir am Landesleistungsstützpunkt Münsterland trainieren wird“, sagt Trainer Mark Wiese. Hauptziel für das kommende Jahr sei die Erreichung der Norm für die Deutschen U18-Meisterschaften im Weitsprung.

Auch der Sprint solle in Zukunft nicht vernachlässigt werden. „Und vielleicht erreichen wir dann noch eine weitere Berufung für den Bundeskader“, so Wiese. Bis dahin möchte das Trainer-Athleten-Gespann die Sache allerdings behutsam angehen. „Das Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden, aber wir gehen nun langsam eines nach dem anderen an. Ich freue mich auf die nächste Saison. Da können wir gespannt sein“, sagt Mark Wiese.

Nike Möllers ist neben Weitspringer Jan Wiese nun die zweite Athletin aus den Reihen der LG Ahlen, die den Sprung in das goldgas Talent-Team des FLVW geschafft hat.